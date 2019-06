Santé  : l'héritage Touraine

Jamais, sous la Ve République, un ministre de la Santé ne sera resté aussi longtemps en poste. Par-delà ce record, parions qu'avec le recul, les analystes retiendront que Marisol Touraine aura avec beaucoup de ténacité posé à travers sa loi santé du 26 janvier 2016 quelques-uns des jalons qui guident aujourd'hui la transformation en cours du système de santé

Ils retiendront que pour la première fois, un texte de loi a donné une définition globale et unifiée de ce qu'était une politique de santé et affirmé le rôle central de l'Etat dans la définition cette politique.

Priorité aux soins de proximité et mise en cause de la T2A

C'est sans doute sur les soins de proximité que l'action de la ministre aura été la plus soutenue.

Même si elle s'est toujours refusée à des mesures coercitives en dépit des pressions répétées de son camp, elle aura été à l'origine de plusieurs mesures destinées à lutter contre les déserts médicaux à travers les Pactes Territoires Santé 2012 et 2015. Les médecins libéraux devraient retenir que la loi santé dont l'adoption a été longtemps chahutée par le faux-débat sur le tiers payant généralisé a recentré le système de santé sur les soins de proximité et a engagé le système de santé dans le "virage ambulatoire" rendue nécessaire par l'explosion des pathologies chroniques. De la loi de 2016 date aussi l'émergence du concept de parcours de santé qui fait des médecins et des équipes de soins primaires les pivots et les coordinateurs de ces parcours. Des progrès notables auront également été réalisés dans l'élargissement des compétences de plusieurs professions de santé comme les pharmaciens, sages-femmes ou infirmières afin de renforcer l'offre médicale de premier recours

Du côté de l'hôpital, au-delà de la reconnaissance d'un nouveau service public hospitalier dont seuls les établissements publics peuvent être membres de droit, la communauté hospitalière devrait surtout être reconnaissante à l'ancienne ministre d'avoir dès sa prise de fonctions mis fin à la convergence tarifaire chère à la majorité précédente. Il n'y a nul doute que l'hôpital public serait aujourd'hui au plus mal si cela n'avait pas été fait. Elle n'aura jamais caché son aversion pour la logique libérale de la tarification à l'activité et cherché à en corriger ses effets délétères, sans toutefois parvenir à la remettre en cause. La création, si souvent retardée, des Groupements Hospitaliers de Territoire qui permettent aujourd'hui aux hôpitaux publics d'un territoire de coopérer plutôt que de se faire concurrence est aussi à mettre à son actif.

Promotion de la santé et soutien à l'innovation

De manière symbolique, le titre premier de la loi de 2016 a été consacré à la prévention et la promotion de la santé. L'accent a été mis sur les déterminants de la santé et les inégalités de santé, une approche trop souvent négligée dont on a encore vu l'actualité lors du récent grand débat

Elle aura également surpris par une appétence particulière pour les technologies de santé et l'innovation. En témoigne la création d'une délégation ministérielle, d'un fonds à l'investissement. Elle aura aussi engagé le système de santé sur la voie du virage numérique : programme « territoires de soins numériques » ; programme d'expérimentation de la télémédecine ; création du système national des données de santé etc.

A l'heure du bilan, retenons aussi l'instauration de relations plus apaisée et collaborative entre l'Etat et l'Assurance Maladie notamment au niveau régional en particulier depuis l'arrivée de Nicolas Revel à la tête de la CNAM. De même, les comptes de la Sécu étaient plutôt en nette amélioration à son départ même si le retour à l'équilibre annoncé de manière prématurée n'aura pas été finalement au rendez-vous !

Il est heureux qu'Agnès Buzyn ait choisi d'inscrire le plan santé 2022 dans la continuité de l'action de celle qui l'a précédée comme il y avait eu quelque part une certaine continuité entre la loi HPST et la loi santé de 2016.

Certains regretteront néanmoins que ni sur la T2A ni sur la désertification médicale, les deux marqueurs sur lesquels la future réforme sera jugée, les responsables actuels n'aient pas choisi de transformer l'essai en faisant preuve de plus d'audace. Gardons toutefois espoir tant que les débats parlementaires sur la nouvelle loi santé se poursuivent!