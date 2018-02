Service national obligatoire : est-ce à l'armée de former les citoyens ?

Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, le service national universel en est encore à ses prémices qu'il fait déjà débat. Déjà existant en théorie, il devrait se voir réviser en profondeur dans les mois qui viennent. Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a annoncé hier qu'il « concernera toute la classe d'âge et sera obligatoire », mettant fin à la confusion qui régnait au sein même du gouvernement. Un rapport doit être rendu par l'Assemblée nationale le 21 avril prochain, et une phase d'expérimentation pourrait débuter dès 2019. Le retour d'un service militaire modernisé est-il réellement possible et même souhaitable ?

Général Vincent Desportes, professeur de stratégie à Sciences Po Paris, Marie Trellu-Kane, présidente et fondatrice de l'association Unis-Cité, et Gabriel Attal, député des Hauts-de-Seine, Porte-parole du parti LREM sont dans 28' pour débattre.