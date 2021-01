TPE et PME d'Île-de-France : tenir bon en 2021

Lucides sur les efforts encore à accomplir, nos chefs d'entreprise fluctuent entre optimisme pour leur propre société et pessimisme pour l'économie française. La perspective d'un vaccin, une campagne de vaccination bien ciblée, le rebond économique asiatique, une meilleure gestion publique et privée de la crise peuvent éclaircir l'horizon 2021. Mais cette lumière, au bout du tunnel, éclaire crûment le chemin qui reste à parcourir, ses aléas, sa longueur, sa difficulté, avec le risque de restructurations lourdes et de casse sociale printanière.

Maintenir et améliorer les aides

Tous les secteurs d'activité ne sont pas logés à la même enseigne. Aujourd'hui, 90% de l'économie française fonctionne cahin-caha mais 10% n'a toujours aucune visibilité. Certains ont pu rouvrir, d'autres ont un calendrier très "glissant" et sont échaudés par l'alternance des "stop" et des "go". Les acteurs du tourisme, de la culture, de l'événementiel, de l'hôtellerie-café-restauration et des salles de sport sont toujours entravés. En Île-de-France, nous souffrons tout particulièrement, du fait de...