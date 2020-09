TPE-PME : près de la moitié des dirigeants craint de ne pas passer l'année

Photo d'illustration. Roland Schembri, propriétaire de restaurant à Marseille, pose lors d'un interview avec Reuters, après que les autorités ont annoncé la fermeture des bars et restaurants pendant deux semaines à Marseille et à Aix pour limiter la propagation du Covid-19. (Crédits : Reuters)

Malgré les aides et le plan de relance, 47% des petites et moyennes entreprises se sentent menacées, selon une enquête de la CPME. Plus du tiers estiment même qu'elles auront des difficultés à rembourser leur PGE une fois arrivées à l'échéance. Dans le secteur de l'hôtellerie-restauration particulièrement éprouvé par la crise, près de la moitié prévoit même de diminuer ses effectifs, et ce malgré l'approche des fêtes de Noël.