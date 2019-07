Une défiance à hauts risques

Nous assistons depuis plusieurs mois à la montée en puissance d'une triple crise, laquelle se transforme sous nos yeux en logique de conflits et de violences sous toutes ses formes. Crise démocratique, avec le Brexit et la montée des extrémismes et des autoritarismes. Conflits commerciaux, avec le recul sans précédent du libre-échange. Tensions militaires à proprement parler, enfin, dont les événements du détroit d'Ormuz sont le développement le plus récent et le plus frappant alors qu'il ne s'agit peut-être que d'un début.

Nous, économistes, prenons ces crises très au sérieux. Le choix du thème des 19es Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, « Renouer avec la confiance ! » n'est dans ce contexte pas dû au hasard : à la source de cette triple dynamique conflictuelle se trouve en effet une perte de confiance brutale, massive et généralisée. L'étude exclusive réalisée par McKinsey à l'occasion des Rencontres économiques 2019 dans 29 pays représentant 65 % de la population mondiale en atteste. Perte de confiance des citoyens entre eux et dans les institutions politiques, qui nourrit les extrémismes. Perte de confiance entre les États, qui nourrit les conflits commerciaux, puis...