Une directrice du développement durable qui devient directrice générale  ?

Parmi les grands sujets de discussion abordés à Davos cette année : l'urgence climatique, la nécessaire inclusion sociale et sociétale, et in fine la question du sens même de l'entreprise, de ses produits et de ses services, dans un tel contexte. Preuve s'il en fallait encore que notre économie se remet profondément en cause, et s'affirme à l'écoute de celles et ceux qui, dans l'ombre depuis des années, s'emploient à optimiser son impact sur la société. Eux, elles, ce sont les directeurs et directrices du développement durable.

Il y a un an déjà, je mettais en exergue leur excellente culture générale de l'entreprise, leur aptitude à comprendre la complexité et l'interaction des grands enjeux sociaux et environnementaux, ou encore leur capacité à dialoguer avec les parties prenantes (ONG, syndicats, représentations locales...). Un directeur ou une directrice du développement durable doit en effet en permanence négocier et convaincre de la pertinence de ses projets, de la valeur ajoutée qu'ils apportent. Le tout bien souvent avec de toutes petites équipes (voire pas d'équipe du tout), et des budgets plus que serrés. Le directeur ou la directrice du développement durable s'est ainsi habitué.e à l'humilité, aux compromis, à la négociation. Il.elle porte des valeurs fortes, sans adopter la posture d'un militant pour autant. Il.elle est tenace et persévérant.e.

Des profils qui ont beaucoup évolué

Depuis dix ans maintenant, je vois les profils de la fonction évoluer drastiquement. Et plus particulièrement ces deux dernières années. Ils ont en effet gagné en charisme, en

capacité à prendre la parole - leur leadership d'influence étant chaque jour plus fort. Ils ont également progressé en finance, en stratégie d'entreprise. Ils comprennent et savent faire évoluer les business models. Ce sont eux encore qui, suite à la loi Pacte, favorisent la "raison d'être", à savoir l'ambition d'intérêt général qu'entendent poursuivre les dirigeants dans le cadre d'une entreprise commerciale. Mais le point sur lequel ils ont le plus progressé je pense, c'est le courage. Le courage de délivrer des messages qui bouleversent les paradigmes. Mais le courage aussi de rester et de faire bouger les lignes des grandes entreprises, quitte à déplaire en externe.

Aussi, tandis que certains veulent voir disparaître la fonction, au prétexte que le

développement durable s'insère désormais partout, je réponds qu'au contraire, il faut les promouvoir aux postes de directeur général, et le plus rapidement possible! Je suis

convaincue qu'ils sont en effet les seuls en mesure de bâtir un capitalisme bienveillant,

inclusif et favorable à l'environnement. Par ailleurs, je constate chaque jour que les

directeurs développement durable à haut potentiel sont bien souvent des directrices. La fonction développement durable ne serait-elle donc pas également la voie royale pour féminiser les directions générales ?