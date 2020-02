« La voie vers un capitalisme responsable et durable est tracée » Éric Fourel, EY

LA TRIBUNE - Le 4 février, EY organise au ministère de l'Économie un événement intitulé « Le courage de transformer ». Que signifie ce concept de transformation pour les entreprises ?

ÉRIC FOUREL - La transformation est un mouvement permanent : toute entité vivante s'adapte par rapport à son environnement en se transformant. Le monde économique et les entreprises n'échappent pas à cette obligation. La transformation est donc d'abord une permanence. Ce qui me semble important aujourd'hui, c'est que nous vivons un moment très particulier de l'histoire où l'on assiste à une véritable révolution plus qu'à un simple besoin de transformation. Après la révolution industrielle au XIXe siècle, nous vivons cette révolution digitale qui modifie de fond en comble les paramètres économiques fondamentaux. À cela s'ajoute l'urgence climatique, un deuxième vecteur d'accélération des transformations qui oblige le monde économique à se réformer. J'ajouterai un troisième bouleversement qui est la mutation du système capitaliste. Nous assistons à la fin du cycle néolibéral issu de Milton Friedman et de l'École de Chicago pour entrer dans une période de capitalisme responsable et durable. Néanmoins,...