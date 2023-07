Badge télépéage Ulys : Plus que 24h pour profiter de l'offre 14 mois offerts

Découvrez les avantages du badge de télépéage Ulys et les caractéristiques de ses différentes offres. Dépêchez-vous, vous avez seulement 24 heures pour saisir l'opportunité des 14 mois offerts.

Les avantages du badge de télépéage Ulys

Le badge de télépéage Ulys est votre allié sur les routes cet été. Plus besoin de vous arrêter au moment de passer au portique, il vous fait gagner un temps précieux. Vous arrivez à une vitesse maximale de 30 km/h et la barrière se lève automatiquement. Finies les attentes interminables aux péages des autoroutes encombrées comme l'autoroute A7, l'A69 ou l'A63.

Le badge de télépéage Ulys contribue à fluidifier le trafic sur les autoroutes. Grâce à son utilisation, les files d'attente aux péages sont réduites.

Avec l'application Ulys, vous pouvez trouver un parking en temps réel dans plus de 1 000 localisations différentes. Vous roulez en voiture électrique ? L'application vous indique toutes les bornes de recharge disponibles à proximité.

Commander votre badge télépéage Ulys à petit prix

Les offres Ulys et le code promotionnel ETE14

Jusqu'au 31 juillet, Ulys vous propose une offre irrésistible avec 14 mois offerts sur son badge de télépéage en utilisant le code promotionnel ETE14 lors de la souscription. Cette promotion s'applique à toutes les offres Ulys : Ulys Classic pour les particuliers, Ulys Electric et Ulys Bundle pour les propriétaires de voitures électriques ou hybrides, Ulys Business pour les professionnels et PME.

Les offres Ulys sont sans engagement. Vous pouvez les essayer sans contrainte. De plus, elles regrouperont toutes vos informations de votre consommation sur l'application Ulys. Vous pouvez suivre votre consommation en temps réel, accéder aux informations trafic sur les autoroutes et être informé des travaux en cours.

En cette période de vacances, Ulys propose une alternative intéressante : Ulys Liber-t Vacances. Grâce à cette offre, vous pouvez payer votre badge de télépéage avec des chèques-vacances, une solution pratique pour les dépenses liées à vos trajets estivaux.

Ne manquez pas cette occasion unique de bénéficier de 14 mois offerts sur le badge de télépéage Ulys avec le code promotionnel ETE14. Profitez de tous les avantages offerts par Ulys pour rendre vos trajets estivaux plus rapides et plus agréables. Particulier, propriétaire de véhicule électrique ou professionnel, les offres Ulys s'adaptent à vos besoins et vous assurent une expérience de conduite sans souci sur les autoroutes.