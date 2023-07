Barbecue vs plancha : quel modèle choisir cet été  ?

Lorsqu'il s'agit de préparer vos mets, une question subsiste : vaut-il mieux opter pour le barbecue ou pour la plancha ? En effet, la plancha et le barbecue offrent des méthodes de cuisson différentes, chacune avec ses avantages et ses particularités. Pour vous aider dans votre choix, suivez le guide ci-dessous.

Barbecue vs plancha : quelles différences ?

Barbecue et plancha présentent certaines différences. La première étant la méthode de cuisson. Le barbecue utilise une source de chaleur indirecte (braises de charbon de bois, bois, etc.) pour cuire les aliments. La plancha, quant à elle, utilise une plaque de cuisson en métal chauffée de manière directe pour cuire viande, poisson ou légumes.

Autre différence, le barbecue fournit une saveur fumée et grillée aux aliments grâce aux braises de charbon de bois. La plancha, quant à elle, conserve les saveurs naturelles des aliments. Enfin, le barbecue est idéal pour cuire de grandes pièces de viande (côtelettes, steaks, brochettes, etc.). La plancha est plus polyvalente et permet de cuisiner une grande variété d'aliments.

Quelle plancha ou quel barbecue choisir ?

Vous connaissez tous les avantages et différences entre le barbecue et la plancha, il ne vous reste plus qu'à trouver le modèle parfait pour vos envies culinaires estivales.

La plancha électrique TEFAL

La plancha électrique de la marque TEFAL a été conçue pour répondre aux besoins des grandes tablées. En effet, l'appareil dispose d'une surface de cuisson XXL permettant de préparer des repas pour jusqu'à 12 personnes. Avec son revêtement antiadhésif, la plancha TEFAL CB690D12 facilite la cuisson des aliments sans risque de les voir coller à la surface de cuisson. Cela garantit une expérience culinaire agréable et permet un nettoyage facile après utilisation.

La plancha est équipée d'un thermostat réglable. Ce dernier vous offre un contrôle précis sur la température de cuisson. Vous pourrez cuire des steaks à haute température ou des légumes à feu doux, en ajustant le thermostat selon vos préférences culinaires.

La plancha peut également être employée en extérieur grâce à son pare-vent amovible. Ce dernier offre une excellente protection contre les rafales de vent. Vous pouvez donc l'utiliser à l'intérieur ou à l'extérieur en fonction de vos envies.

Malgré tous ses points forts, cette plancha présente également quelques limites. En l'occurrence, son utilisation dépend d'une source d'alimentation électrique. Autrement dit, vous devez impérativement disposer d'une prise électrique à proximité pour préparer vos aliments. Par ailleurs, l'appareil nécessite un certain temps de préchauffage. La taille XXL de la plancha est un avantage pour les grandes tablées, cela peut représenter un inconvénient en matière de stockage et de transport.

Le barbecue WEBER Performer GBS

Le barbecue WEBER Performer GBS a été conçu pour les amateurs de barbecue à la recherche d'une expérience de cuisson polyvalente. Il est fabriqué avec des matériaux de haute qualité pour garantir une durabilité et une résistance exceptionnelles. Sa structure solide et robuste est conçue pour résister aux intempéries et aux années d'utilisation.

Le barbecue Performer GBS est équipé d'un système de cuisson performant. Il offre une répartition uniforme de la chaleur pour des résultats de cuisson optimaux. Grâce à son brûleur puissant et à sa conception intelligente, il est possible de contrôler précisément la température et d'obtenir des grillades parfaites chaque fois.

L'appareil est également doté d'une tablette de travail spacieuse offrant un espace supplémentaire pour préparer les aliments, poser les ustensiles et les assiettes. En effet, ce barbecue est conçu pour être convivial et facile à utiliser. Il est équipé d'un allumage rapide et simple. Il dispose également d'un système de nettoyage facile avec un cendrier amovible pour simplifier l'entretien après utilisation.

Malgré tous ces atouts, l'appareil affiche certains inconvénients. En l'occurrence, étant donné qu'il s'agit d'un modèle haut de gamme, son prix reste relativement élevé. Autre paramètre à prendre en compte : son gabarit. Si vous avez des contraintes d'espace, mieux vaut peut-être vous tourner vers la plancha électrique de la marque TEFAL. Enfin, comme tout barbecue, celui-ci nécessite également un entretien régulier pour assurer son bon fonctionnement. Le nettoyage des grilles et des surfaces peut demander un peu d'effort et de temps après chaque utilisation.

