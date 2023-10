Ce nettoyeur vapeur va devenir votre meilleur allié contre les punaises de lit

Vivre une invasion de punaises de lit peut rapidement tourner au cauchemar ! Pour ne pas en arriver là, réalisez un nettoyage efficace de votre logement avec l'aide de ce nettoyeur vapeur pour venir à bout de ces petites bêtes.

Nettoyeur vapeur Bissell : Venez à bout des taches et des punaises de lit

Le nettoyeur à eau portatif Bissell Spot Clean est le compagnon idéal pour conserver votre logement propre et éclatant. D'une puissance de 750 watts, il opère avec une efficacité redoutable pour éliminer les taches les plus résistantes et les punaises de lit.

L'appareil est capable d'émettre un jet d'eau associé à une solution nettoyante pour pénétrer en profondeur au cœur des taches. Grâce à son système d'aspiration, il extrait ensuite efficacement la surface humide, laissant derrière lui une propreté impeccable.

Le nettoyeur vapeur Bissell est équipé d'une gâchette de vaporisateur, vous offrant le contrôle total sur la quantité de liquide pulvérisée. Vous pouvez adapter le nettoyage en fonction de vos besoins et du degré de salissure sans faire de gaspillage.

Le Bissell Spot Clean est conçu pour garantir une hygiène parfaite. Il est muni de deux réservoirs distincts : l'un pour l'eau propre et l'autre pour l'eau sale. Ce réservoir d'eau sale est équipé d'un flotteur ingénieux arrêtant automatiquement l'aspiration lorsque le moment de la vidange est venu, prévenant tout risque de débordement.

Actuellement, le nettoyeur à eau Bissell Spot Clean vous est proposé à seulement 199,99 € au lieu de 249,99 € sur le site Internet de Cdiscount.

Commander le nettoyeur vapeur Bissell Spot Clean

Le nettoyeur vapeur Bissell et ses nombreux accessoires

Le nettoyeur à eau Bissell Spot Clean est livré avec une gamme d'accessoires faisant de lui un appareil polyvalent et pratique pour tous vos besoins de nettoyage.

La brosse de 8 cm fournie vous permet de frotter et d'éliminer sans effort les taches les plus tenaces présentes dans des zones exigeantes. Pour des surfaces plus vastes, comme les escaliers, la brosse de 15 cm de large incluse sera idéale.

Avec un contenant à eau propre de 2,2 litres et un collecteur à eau sale de 2,9 litres, le Spot Clean de Bissell vous permet de mener vos opérations de nettoyage en toute sérénité. Vous éviterez, au passage, les nombreux allers-retours pour le remplissage et la vidange de l'appareil.

Profitez d'une maison éclatante en tout temps grâce au nettoyeur vapeur Bissell Spot Clean.