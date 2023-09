Ce rasoir Philips est idéal pour un rasage facile et impeccable au quotidien

Le rasoir Philips S3133/51 est idéal pour les barbes souples et le rasage de près. Découvrez tous les avantages à son sujet.

Philips S3133/51, un rasoir parfait pour une barbe impeccable

La série 3000 des rasoirs Philips est étudiée pour aller au plus près du visage, tout en respectant la peau. Le modèle S3133/51 dispose pour cela de têtes 5D Pivot & Flex et de lames PowerCut. Ces têtes sont capables de s'infléchir dans 5 directions pour épouser les formes du visage. Utilisable avec de la mousse à raser, du gel ou même à sec, il se veut plus pratique et laisse toujours un résultat agréable.

Ce rasoir électrique sans fil présente 60 minutes d'autonomie pour 60 minutes de charge. 5 minutes de recharge suffisent à un rasage matinal. Cette endurance lui permet de répondre à des utilisations nomades. Un voyant vous garantit de ne pas être surpris par une fin de charge. Vous pourrez aussi le brancher pour l'utiliser sans vous soucier de sa batterie.

Le Philips S3133/51 est entièrement étanche et peut vous accompagner sous la douche. Son nettoyage est simplissime : un bouton permet de le nettoyer. Il suffit ensuite de le passer sous l'eau pour le rincer.

ELECTRO DEPOT : garantie Satisfait ou Remboursé, options de livraison...

Ce rasoir est actuellement proposé à 54,98 €. Il s'accompagne d'une garantie Satisfait ou Remboursé de 100 jours assurée par Philips et répercutée par ELECTRO DEPOT. Grâce à elle, vous avez la possibilité d'essayer les produits de l'enseigne en toute liberté, et de les retourner s'ils ne vous conviennent pas.

Le site marchand ajoute une garantie de 2 ans et la possibilité de vous débarrasser d'un ancien appareil. Pensez aussi à la garantie ELECTROSUR. À partir de 6 €/mois, cette assurance conçue par ELECTRO DEPOT peut protéger tous les appareils de votre foyer.

Voilà tout ce qu'il y a à savoir sur le Philips S3133/51. Vous pouvez cliquer sur l'un des liens de notre article pour vous rendre directement sur le site marchand. Vous y trouverez d'autres bonnes affaires. Consultez les arrivages et les produits reconditionnés pour découvrir ses bons plans du moment.