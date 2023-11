Découvrez la DE’LONGHI ETAM29.510 SB, machine expresso chez Cdiscount

La machine expresso De'Longhi Etam29.510 SB est faite pour les amateurs de café ou les consommateurs occasionnels, elle vous offre assez de possibilités en termes de boissons à réaliser. Profitez d'une dégustation exceptionnelle à chaque pause-café. Retrouvez l'arôme et les saveurs authentiques du café à grain ou moulu.

La machine expresso De'Longhi Etam29.510 SB en promo chez Cdiscount à 419,99 € au lieu de 639,99 €

Cette machine De'Longhi Etam29.510 SB au superbe design élégant, est dotée de fonctionnalités pratiques pour réaliser du bon café et des boissons chaudes savoureuses. Cette machine à café avec broyeur intégré est dotée d'une pression de 15 bar, d'une puissance de 1 450 W ; et d'un réservoir d'eau de 1,4 L, idéal pour réaliser une quantité optimale de tasses de café.

Pratique, très facile d'utilisation, obtenez la boisson de votre choix d'une simple pression sur un bouton. Vous pouvez réaliser deux tasses d'expresso en même temps, c'est un véritable gain de temps, surtout pour les matins pressés.

Les plus :

Un design moderne : avec son corps argenté et noir brillant avec interfaces de bouton à toucher doux, cette machine saura s'intégrer aisément dans votre intérieur.

: avec son corps argenté et noir brillant avec interfaces de bouton à toucher doux, cette machine saura s'intégrer aisément dans votre intérieur. La mouture est réglable et cet appareil dispose d'une buse vapeur pour réaliser vos boissons chaudes, comme du cappuccino, du café au lait... Il y a des touches pour café long et Doppio+ pour un café moins intense à l'arôme équilibré ou, au contraire, plus intense, puissant.

pour réaliser vos boissons chaudes, comme du cappuccino, du café au lait... Il y a des touches pour café long et Doppio+ pour un café moins intense à l'arôme équilibré ou, au contraire, plus intense, puissant. Profitez d'une fraîcheur optimale de votre café grâce à cette machine expresso broyeur équipé de 13 positions faites pour s'adapter aux différents types de café.

Des boissons personnalisées, faciles à réaliser avec la machine à café De'Longhi Etam29.510 SB

Chaque tasse de café devient unique avec la machine expresso De'Longhi Etam29.510 SB. Vous pouvez contrôler la température de l'eau grâce à son système Thermoblock De'Longhi. Idem, personnalisez à souhait vos boissons avec la machine expresso De'Longhi Etam29.510 SB, notamment l'arôme, la quantité désirée pour obtenir votre dose de « peps » pour la journée. Très facile à nettoyer, la grille du bac récolte-gouttes peut être passée au lave-vaisselle. De plus, la machine possède un programme auto de rinçage et de détartrage pour encore plus de praticité.

