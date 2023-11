Sephora : Trois parfums pour homme à offrir pour Noël

Chez Sephora, retrouvez les parfums les plus en vogue à offrir à un homme. Dior, Givenchy ou Tom Ford : aucune chance de se tromper avec ces grands noms de la parfumerie. Ne passez pas à côté de cette sélection.

Rendez-vous chez Sephora, spécialiste de la parfumerie

La période des fêtes approchant, Sephora vous invite à découvrir son site et ses boutiques pour enfin trouver le cadeau idéal. Pour Noël comme pour le plaisir d'offrir, les parfums sont une valeur sûre. Ce produit se décline au masculin, avec des fragrances de caractère, des notes boisées, des odeurs qui leur correspondent.

Découvrez les parfums pour hommes disponibles chez Sephora

3 parfums pour homme à découvrir chez Sephora

Gentleman Society, l'Eau de Parfum Givenchy

Opposant un accord boisé et une fleur de Narcisse sauvage, Gentleman Society est une eau de parfum s'adressant aux hommes élégants. La Maison Givenchy y dévoile son savoir-faire inégalé en redéfinissant les codes du gentleman. Cette eau de parfum a été conçue à partir de matières premières rares, à l'image de la marque.

La sauge aromatique, en notes de tête, se mêle à un absolu de Narcisse sauvage issu de fleurs récoltées au cœur de la France. Ces notes contrastent avec les nuances intenses de quatre variétés de Vétiver, des plantes récoltées en Uruguay et à Madagascar. L'eau de parfum Gentleman Society allie les essences de Cèdre et de Bois de Santal à la sensualité de la Vanille. Intégrant 15 % de verre recyclé, son flacon offre un design iconique revisité, inspiré par la couture. Noir laqué, et orné du logo à quatre G revêtu d'une finition argenté brillant, il s'inscrit dans un esprit raffiné. Ce parfum signé Givenchy est en promo chez Sephora au prix de 93 € le flacon de 100 ml au lieu de 124 €, soit 25 % de remise.

Achetez le parfum Gentleman Society de Givenchy sur Sephora

Dior Homme Intense

Eau de parfum puissante, affirmée, Dior Homme Intense se porte comme un costume élégant. Cette fragrance masculine possède un charme profond émanant de l'iris de Toscane. Son intensité olfactive est rehaussée par une facette ambrée et un fond de bois rare, corsé, émanant du Cèdre de Virginie.

Ce parfum viril est un véritable appel à la séduction. Tel un récit sensuel, il se dévoile dans un flacon élégant, en toute simplicité et en transparence. Dior Homme Intense est une création de la Maison Dior qui saura séduire pour son extraordinaire sophistication. Son prix ? 114 € le flacon de 150 ml.

Shoppez le parfum Dior Homme Intense chez Sephora

Tobacco Vanille de Tom Ford

Cette fragrance orientale et délicate dévoile des essences de tabac rehaussées de notes épicées. Tom Ford s'est inspiré de Londres, plus précisément des clubs de gentleman anglais, pour créer Tobacco Vanille. Cette eau de parfum est une version moderne d'un classique masculin d'antan.

Opulent, chaleureux, il offre, en note de cœur, des parfums de Fève Tonka, de Vanille, de Cacao. Ce savoureux mélange se conclut, en note de fond, par un accord de fruits secs et de sève. Son flacon apporte un aspect architectural épuré : il s'inspire des fioles d'apothicaires autrefois utilisées dans les ateliers de parfumeurs. Orné de touches dorées, ce flacon de 30 ml est disponible chez Sephora à 157 €.

Procurez-vous le parfum Tobacco Vanille de Tom Ford sur Sephora

Trois parfums pour homme, trois personnalités : à vous de choisir quelle fragrance saura révéler toute la masculinité parmi ces eaux de parfum Givenchy, Dior ou Tom Ford.