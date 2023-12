Direct Assurance : Optez pour l’assurance auto la moins chère

Vous avez besoin d'une assurance pour votre véhicule ? Choisissez l'assureur le moins cher avec Direct Assurance. Vous aurez le choix entre plusieurs formules pour bénéficier d'une couverture parfaitement adaptée à vos besoins.

Assurez votre véhicule avec Direct Assurance

En France, assurer son véhicule est obligatoire. Il faut au minimum souscrire la garantie responsabilité civile, aussi appelée assurance au tiers. Cette dernière sert à indemniser les victimes des dommages causés par le véhicule. Si vous n'avez pas encore d'assurance auto, pensez à Direct Assurance. Vous aurez le choix entre diverses formules et surtout vous ferez des économies. Lors d'une enquête réalisée en mars 2023 par le magazine Auto Moto, Direct Assurance était l'assureur proposant le tarif le plus intéressant dans 4 cas sur 7. Avec la formule tous risques, vous pouvez économiser, en moyenne, jusqu'à 250 €. Une somme non négligeable. Pour trouver l'offre correspondant à votre profil, vous pouvez réaliser votre devis directement en ligne. Il vous suffira de répondre à quelques questions pour que l'assureur puisse cerner au mieux vos besoins et vous proposer la couverture adaptée.

Les bonnes raisons de choisir l'assurance auto Direct Assurance

Chez Direct Assurance, on sait que chaque conducteur est différent. C'est pourquoi l'offre est très variée, avec 4 formules disponibles comprenant des niveaux de couverture différents :

La tiers mini.

La tiers maxi.

La tous risques.

La tous risques maxi.

Outre les diverses formules, des packs sont proposés. Vous pouvez choisir entre 3 :

Le pack protection : avec extension de la garantie personnelle du conducteur à

800 000 €.

Le pack tranquillité : avec extension de la garantie personnelle du conducteur à

1 500 000 € et l'accès à un véhicule de prêt pendant la durée des réparations.

Le pack sérénité : avec extension de la garantie personnelle du conducteur à

1 500 000 € et l'accès à un véhicule de prêt pendant la durée des réparations. L'assistance 0 kilomètre en cas de panne, ainsi que l'assistance panne de charge pour les véhicules électriques.

Vous pouvez également ajouter des options pour compléter les garanties :

Extension véhicule de prêt.

Zéro franchise bris de glace.

Pour vous permettre de faire encore plus d'économies, Direct Assurance a mis en place un système de parrainage. À chaque contrat souscrit, bénéficiez de 20 € pour vous, et 20 € pour votre filleul. L'enseigne vous accompagne au mieux en cas de sinistre pour que vous puissiez tourner rapidement la page grâce à des interventions rapides via plusieurs services :

Aide au constat à l'amiable.

Remorquage en moins de 1 heure.

Accès à un réseau de garages et réparateurs partenaires.

Coordination des réparations.

Services à domicile.

Direct Assurance n'assure pas seulement vos véhicules. L'enseigne peut aussi prendre en charge votre moto, votre santé, votre habitation et votre protection juridique. Si vous souscrivez des contrats d'assurance auto et habitation, vous pouvez économiser des mensualités grâce à l'offre Les Mois Directs. Pour 2, 3 ou 4 contrats auto et/ou habitation souscrits, 2, 3 ou 4 mois remboursés. Le remboursement est effectué sur le contrat le plus cher (dans la limite de 4 mensualités maximum).

Trouvez l'assurance auto faite pour vous parmi les formules disponibles chez Direct Assurance. L'enseigne est connue pour ses tarifs particulièrement intéressants et son offre très complète.