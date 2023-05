Purificateur d'air Dyson : Le meilleur remède contre les allergies

Congestion nasale, démangeaisons des yeux, éternuements à répétition, vous n'en pouvez plus. Si vous êtes dans ce cas de figure, il existe une solution : vous munir d'un purificateur d'air. Le purificateur d'air de Dyson, notamment, est conçu pour améliorer votre bien-être.

Dyson : un purificateur d'air qui élimine 99,95 % des particules dans l'air

Dyson a conçu un purificateur d'air composé d'un système de filtration hermétique à 360 degrés. Il associe un filtre à charbon actif avec un filtre HEPA H13 pour éliminer jusqu'à 99,95 % des particules en suspension dans l'air. Il peut éliminer les polluants, aussi petits soient-ils.

En effet, les produits ménagers, les bougies et même les plantes d'intérieur génèrent des polluants. Ces derniers, s'ils ne sont pas traités, restent emprisonnés dans votre logement. Le purificateur Dyson a été pensé afin de les éliminer. Il est capable de capturer la poussière, les allergènes et même les virus (dont le COVID-19).

Enfin, l'appareil est certifié ECARF. Autrement dit, il convient aux personnes allergiques. De votre côté, vous profitez d'un air purifié et d'un logement sain, maximisant votre bien-être.

Découvrir le purificateur d'air de la marque Dyson

Dyson et son purificateur d'air aux caractéristiques multiples

Le purificateur d'air Purifier Hot+Cool Formaldehyde de Dyson est ultra complet. Il offre trois modes de fonctionnement différents. L'appareil est à même de :

Chauffer la pièce de façon homogène en hiver grâce à une protection longue portée ;

Ventiler en été grâce à un flux d'air puissant et une oscillation à 350 degrés ;

Purifier sans vous ventiler grâce à son mode ambiant.

En ce qui vous concerne, vous pouvez le contrôler directement depuis l'application MyDyson. Cette dernière vous permet d'analyser et de surveiller la qualité de l'air de votre intérieur où que vous soyez. Pour encore plus de praticité, l'appareil peut également être géré par commande vocale.

Vous avez le sommeil léger ? Optez pour le mode nuit. La machine reste silencieuse et réduit sa luminosité d'affichage. Enfin, elle offre un entretien simplifié. Le filtre HEPA ainsi que le filtre à charbon actif peuvent être remplacés facilement et rapidement. Soyez rassuré, des notifications envoyées sur votre smartphone depuis l'application MyDyson vous diront quand les changer.

Léger et peu encombrant, le purificateur d'air de Dyson ne pèse que 5,7 kilos. Il mesure 7,64 cm de haut, 1,30 cm de long et 2,05 cm de large. Son apparence design est également très appréciable. Vous pouvez ainsi le poser n'importe où sans pour autant dénoter votre décoration. L'appareil est vendu au prix de 799 €.

Voir tous les purificateurs d'air Dyson

Tous les avantages d'opter pour le purificateur d'air de Dyson

Outre bénéficier d'un produit de qualité capable de purifier l'air de votre maison et de maximiser votre bien-être, choisir Dyson vous donne accès à d'autres avantages exclusifs.

En l'occurrence, la livraison standard vous est offerte sous 48 heures. En achetant votre produit sur le site de Dyson, vous avez la garantie de bénéficier du meilleur prix possible. Si vous trouvez moins cher ailleurs, la marque vous rembourse la différence.

Le purificateur est garanti deux ans pour pièces et main-d'œuvre. Si vous rencontrez un problème, Dyson vient à vous et s'occupe de tout (même des frais d'envoi et de retour du produit). Enfin, si vous n'êtes pas satisfait de votre achat, vous disposez d'un délai de 30 jours pour vous rétracter.

Dites adieu aux allergies et aux particules nocives dans votre logement avec le purificateur d'air de Dyson. Profitez enfin d'une maison on ne peut plus saine.