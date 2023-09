French Days : les meilleurs matelas et surmatelas pour passer de bonnes nuits

Envie de profiter d'un matelas et surmatelas à la fois qualitatif, confortable, mais surtout pas cher ? Vos vœux vont pouvoir être exaucés. Cette année encore, Emma Matelas lance son opération French Days vous permettant de bénéficier jusqu'à 40 % de remise sur certains articles. Voici quelles sont les offres à ne pas manquer.

Emma Matelas : quels sont les matelas en promotion à l'occasion des French Days ?

-20 % sur le matelas Original

Le matelas Original est le matelas le plus vendu en Europe depuis 2020. Il s'agit également du matelas le plus primé au monde, cela est loin d'être un hasard. En effet, il allie à la perfection souplesse et soutien. Il dispose de trois couches de mousse afin de vous offrir du confort, qu'importe votre position de sommeil.

Les couches d'Airgocell et de viscoélastique, quant à elles, adaptent la forme du matelas à votre corps. Que vous dormiez sur le ventre, le dos ou le côté, vous bénéficiez d'un soutien idéal divisé en 5 zones pour une colonne vertébrale toujours bien alignée.

Durant les French Days, le matelas Original d'Emma Matelas affiche 20 % de remise. Vous pouvez l'acquérir à partir de 235,20 € au lieu de 294 €.

Découvrir le matelas Original sur le site d'Emma Matelas

-40 % sur le matelas Hybride II Plus

Le matelas Hybride II d'Emma Matelas a été élu meilleur matelas testé en France en 2023. Cette 2e génération du matelas Hybride a été primée 7 fois à travers l'Europe. Pour cause, il regroupe un certain nombre de qualités :

Il offre une indépendance de couchage maximale ;

Il répartit la pression de manière idéale ;

Il compte 7 zones ergonomiques ;

Il fournit 25 cm de confort ;

Il dispose d'une mousse à mémoire de forme.

Concrètement, une fois allongé sur ce matelas, vous bénéficierez d'un sommeil profond et confortable. Ce dernier s'adapte à la forme de votre corps tout en vous offrant un soutien ferme.

À l'occasion des French Days, le matelas Hybride II d'Emma Matelas affiche 40 % de remise. Il vous est proposé à partir de 364,91 € au lieu de 608,17 €.

Découvrir le matelas Hybride II Plus sur le site d'Emma Matelas

Ne manquez pas ces offres sur les surmatelas

-35 % sur le surmatelas Essentiel

Disposer d'un surmatelas est loin d'être accessoire. En effet, cet article tend à préserver à la fois votre matelas, mais aussi votre confort.

Le surmatelas Essentiel d'Emma Matelas, par exemple, a été développé afin d'améliorer votre sommeil. Il dispose de 4 centimètres de confort. Sa housse est lavable en machine, vous permettant de préserver encore davantage votre matelas. Elle est également respirante, vous évitant les sueurs nocturnes pouvant entraver votre sommeil.

Le surmatelas Essentiel compte également des sangles de maintien. Ces dernières vous seront d'une grande aide lorsque vous souhaitez le ranger dans votre armoire ou sous votre lit.

Durant les French Days, le surmatelas Essentiel d'Emma Matelas affiche 35 % de remise. Vous pouvez l'acquérir à partir de 83,85 € au lieu de 129 €.

Découvrir le surmatelas Essentiel d'Emma Matelas

-40 % sur le surmatelas Premium

En ajoutant le surmatelas Premium d'Emma Matelas sur votre matelas, vous aurez véritablement l'impression de dormir dans un hôtel haut de gamme. Ce dernier offre, en effet, 8 centimètres de confort supplémentaire. Il compte 2 couches de mousse pour un support optimal. La mousse ThermoSync intégrée, quant à elle, vous permettra de jouir d'un sommeil encore plus profond.

Autre avantage, et non des moindres, la housse est :

Lavable en machine ;

Labellisée Oeko-Tex 100.

Durant les French Days, le surmatelas Premium d'Emma Matelas affiche 40 % de remise. Vous pouvez l'acquérir à partir de 239,40 € au lieu de 399 €.

Découvrir le surmatelas Premium d'Emma Matelas

Ne manquez pas cette occasion de faire de bonnes affaires et de profiter d'un sommeil plus serein. Rendez-vous sans plus tarder sur le site Internet d'Emma Matelas pour en savoir davantage sur les articles présentés.