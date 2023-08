Offrez-vous ce matelas à mémoire de forme pour retrouver un sommeil paisible

Votre literie a-t-elle besoin d'être changée ? Ou peut-être aimeriez-vous connaître les solutions des grandes marques pour vous garantir un sommeil réparateur ? De nombreuses marques, comme Emma Matelas, proposent des modèles de qualité. Aussi, sur Cdiscount, découvrez une sélection de produits présentant des tarifs attrayants grâce à l'Opération literie jusqu'au 8 août.

Votre literie devient plus abordable

Cette Opération literie ne durera pas très longtemps. En s'achevant le mardi 8 août, elle vous laisse quelques jours pour découvrir les différentes offres mises en ligne.

Ces offres prennent la forme de remises immédiates. Mais pour les membres possédant un compte Cdiscount à Volonté, du cash back est à collecter. Une fois votre commande validée, votre produit éligible vous rapportera jusqu'à 40% de votre facture.

Ajoutez à cela les avantages traditionnellement rencontrés sur Cdiscount. L'enseigne a l'habitude d'offrir la livraison sur des milliers de produits. Elle peut aussi vous débarrasser de vos anciens équipements de literie. Pour vous accompagner dans le financement de votre matelas ou de votre linge de lit, il y a aussi le paiement en différé. Le matelas Hybride de la marque Emma, par exemple, (bénéficie de 40% remboursé sur votre compte CDAV) vous attendra pour 4 mensualités de 294,26 € chacune.

Profitez de l'Opération literie jusqu'au 8 août

40% cagnottés sur votre compte Cdiscount à Volonté avec le matelas Emma Hybride

Le matelas Hybride de chez Emma Matelas constitue l'un des meilleurs rapports qualité-prix. Récompensé à 7 reprises par différents concours européens, ce best-seller de la marque constitue une formule idéale pour des nuits plus paisibles.

Avec la chaleur de l'été, il commence par vous offrir une solution plus respirante. Il comprend à la fois de la mousse à mémoire de forme et des ressorts ensachés. Ensemble, ils offrent une multitude d'avantages. Les ressorts permettent aux matelas de mieux respirer. La mousse vous assure un meilleur maintien du dos dans toutes les positions de sommeil. Il est recommandé aux personnes souffrant de maux de dos.

Sa conception vous apporte aussi une plus grande indépendance de couchage. Votre partenaire de vie est du genre à remuer en dormant ? Avec le modèle Hybride, vous ne ressentirez plus ses mouvements et profiterez d'un sommeil pleinement réparateur.

Même sa housse a été réalisée avec soin. Lavable en machine, elle est hypoallergénique et vous assure des nuits plus saines.

Le matelas est livré roulé et compressé. Une fois reçu, il vous suffira de le sortir et de le laisser se gonfler seul. Vous n'aurez rien de plus à faire.

Commander le matelas Hybride Emma

Passez découvrir le matelas Hybride d'Emma directement sur le site de Cdiscount. Vous pourrez ensuite en profiter pour découvrir les autres bons plans. Les couettes, les oreillers ou les housses sont tous concernés par la campagne promotionnelle du site.