Précommandez dès maintenant la nouvelle Apple Watch Ultra 2

Cette montre connectée est disponible en précommande chez les grands sites marchands. Disponible dans les prochains jours, il est temps de s'informer sur ses caractéristiques techniques avant son lancement officiel.

L'Apple Watch Ultra 2, une nouvelle montre connectée pour les situations extrêmes

Apple a apporté son lot de modifications à sa Watch Ultra, tout en conservant un style proche de la précédente génération. À l'extérieur, elle présente un look et des mensurations proches de l'ancien modèle. Elle reprend le format large (49 mm) et le look très épuré, avec les bords arrondis emblématiques de l'enseigne.

En revanche, les changements sont beaucoup plus nombreux à l'intérieur. Elle doit répondre à des utilisations outdoor toujours plus exigeantes. Cela commence par son écran, la dalle Retina offrant une plus grande luminosité pour rester lisible en toutes circonstances. Pour des activités comme le cyclisme, vous pourrez compter sur un suivi GPS plus précis grâce au suivi à double fréquence.

Sa nouvelle puce SiP 9 rend l'assistant vocal Siri encore plus réactif et autorise de nouvelles manières d'utiliser l'appareil. À présent, cette montre intègre un geste toucher deux fois et des méthodes d'apprentissage automatique plus performantes.

Les fans d'activités aquatiques profiteront aussi de fonctions étendues. L'étanchéité est désormais efficace jusqu'à 100 mètres. En plus de la natation, elle convient aux sports nautiques à grande vitesse et à la plongée sous-marine. Le design de son nouveau bracelet permet un réglage plus précis.

Même l'autonomie a été considérablement améliorée. Elle est doublée sur cette génération, passant de 18 heures sur les précédents modèles à 36 heures. Elle intègre aussi une charge rapide permettant de dépendre le moins longtemps possible d'une prise secteur.

Une montre Apple déjà en précommande : tout ce qu'il faut savoir pour en profiter

La montre Apple Watch Ultra 2 a lancé sa période de précommandes. Vous pouvez déjà réserver la vôtre en cliquant sur l'un des liens de cette vidéo. Le lancement officiel de cette montre high-tech est prévu pour le 22 septembre. En réservant dès maintenant, les personnes séduites par l'appareil ont l'assurance de le recevoir dès les premiers jours de disponibilité.

La Watch Ultra 2 est lancée au prix de 899,00 €. Elle est disponible dans plus de 10 coloris différents, répondant aux envies de chacun. Les sites marchands présentant des avantages supplémentaires, comme une livraison gratuite ou des facilités de paiement, ajoutant de nouvelles raisons de craquer. Des assurances et extensions de garantie vous permettront aussi de prolonger sa durée de vie pour un budget modeste.

Nous avons réuni les informations les plus importantes concernant l'Apple Watch Ultra 2. Disponible très bientôt, elle vous attend déjà grâce à la mécanique des précommandes. Avant même son lancement officiel, elle constitue une nouvelle solution très intéressante pour les sportifs aguerris et les inconditionnels de la marque.