Profitez de la fin de l’été avec l'offre 12 mois offerts sur votre badge télépéage Ulys

Grâce à une promotion de 12 mois offerts dès votre adhésion au service, Ulys continuera à vous accompagner bien après la fin de la saison estivale. La seule condition pour bénéficier de cette offre généreuse est de souscrire avant le 11 septembre 2023. Vous devrez utiliser un code promotionnel lors de la validation de votre adhésion.

Badge télépéage : pour toutes vos sorties estivales, mais pas seulement

Pour les vacances, le travail ou des projets personnels, tous vos trajets autoroutiers seront plus sereins grâce au badge de télépéage. Certaines sections, comme les autoroutes A7, A63 et A69, sont notoirement encombrées lors des périodes de grands déplacements.

Avec le badge de télépéage, vous contribuez à atténuer ce type de désagréments. Lorsque vous approchez d'une barrière de péage, vous pouvez emprunter une voie réservée. Inutile de vous arrêter : il vous suffit de ralentir à une vitesse maximale de 30 km/h. La barrière se lèvera automatiquement à votre passage.

Son application vous permettra de suivre l'ensemble de vos transactions. Entre deux aires de repos, Ulys englobe non seulement vos passages aux péages et vos haltes dans les parkings. L'entreprise met à disposition plus de 1 000 emplacements dans des lieux incontournables, comme les aéroports, les gares et les transports en commun. Si vous possédez une voiture électrique, l'application vous indique les bornes de recharge les plus proches.

Commander votre badge télépéage Ulys 12 mois offerts

Votre badge offert pendant un an grâce au code promo Ulys

Le code ETE23 représente une excellente occasion de découvrir tous ces avantages. Son offre est valable pendant un an : grâce à elle, votre badge vous suivra bien au-delà de la saison estivale. Elle est applicable sur la formule Ulys Classic. Une fois la période offerte terminée, votre badge coûtera seulement 2 € par mois, uniquement pour les mois où vous l'utiliserez. Une alternative existe : l'offre Liber-t Vacances. Grâce à cette option, vous pourrez régler vos dépenses avec des chèques-vacances.

Cette promotion vous offre l'opportunité de découvrir les diverses solutions proposées par Ulys. L'entreprise propose des formules spécialement conçues pour les propriétaires de voitures électriques. Elle propose des solutions adaptées aux professionnels et aux petites entreprises. Si vous prévoyez de prendre la route prochainement, ne vous inquiétez pas. Ulys assure une livraison de son badge en seulement 48 heures, vous permettant de le recevoir avant votre départ.

L'offre estivale d'Ulys reste valable jusqu'au 11 septembre, vous laissant suffisamment de temps pour explorer toutes les options offertes. Il est conseillé de ne pas attendre la dernière minute. Il serait dommage de manquer cette occasion de bénéficier d'une dose de tranquillité supplémentaire lors de vos trajets autoroutiers.