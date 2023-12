Profitez du pack Samsung Galaxy A23 et enceinte JBL GO à -28 %

Profitez du meilleur du divertissement avec cette offre de Darty. Le pack Samsung Galaxy A23 et enceinte JBL GO est à prix réduit. Cette offre vous permet de posséder l'un des derniers smartphones de Samsung, le Galaxy A23, tout en profitant d'une enceinte JBL GO pour une expérience audio exceptionnelle.

Pack Samsung Galaxy A23 et enceinte JBL GO : profitez d'une expérience musicale complète

L'ensemble Samsung Galaxy A23 5G comprend le Samsung Galaxy A23 et une enceinte JBL GO connue pour sa qualité de son afin de vous proposer une expérience sonore optimale.

Ce smartphone offre une connectivité ultrarapide pour des vidéos en haute définition, des jeux en ligne fluides et un partage instantané de fichiers. Profitez de performances impressionnantes grâce à son processeur Snapdragon couplé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne, extensible jusqu'à 1 To avec une carte microSD.

L'enceinte JBL GO, incluse dans ce pack, vous offre un son de haute qualité dans un format compact. Elle est idéale pour écouter votre musique préférée avec un son clair et puissant où que vous soyez. Laissez-vous emporter par la musique, que ce soit en voyage, à la maison ou en plein air.

Bonne nouvelle, le pack Samsung Galaxy A23 et enceinte JBL GO affiche 28 % de remise sur le site de Darty. Vous pouvez l'obtenir pour seulement 269 € au lieu de 369 €.

Achetez le pack Samsung Galaxy A23 + enceinte JBL GO sur Darty

Les performances hors normes du Samsung Galaxy A23

Le Galaxy A23 5G brille également par son écran Infinity-V de 6,6 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Son design élégant ne vous laissera pas de marbre.

Avec son quadruple capteur photo, le Galaxy A23 5G vous permet de capturer des moments précieux avec une grande polyvalence. De l'ultra grand-angle au portrait, en passant par les selfies, ce smartphone vous garantit des photos de qualité professionnelle.

La batterie de 5 000 mAh assure une autonomie exceptionnelle, tandis que la fonction Game Booster optimise vos sessions de jeu. Vous pouvez également profiter d'un son immersif grâce à Dolby Atmos et sécuriser vos données avec Samsung Knox.

Découvrez les bons plans Darty

Vous souhaitez en savoir davantage sur le pack Samsung & JBL ? Rendez-vous sans plus tarder sur le site de Darty.