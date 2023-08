Quel est le meilleur amplificateur Wi-Fi ?

La solution la plus simple et la plus pratique : l'amplificateur Wi-Fi (ou répéteur Wi-Fi). Branché sur une prise secteur, il capte le signal émis par votre émetteur et l'amplifie. De cette manière, il permet au Wi-Fi d'atteindre davantage de pièces dans la maison. Quelles formules s'offrent à vous ? Avec quels critères ? Nous avons réuni 3 amplificateurs et répéteurs Wi-Fi capables de satisfaire des besoins très différents.

Le TP-Link RE200, l'amplificateur Wi-Fi abordable et facile à utiliser

Notre premier choix se porte sur le RE200 de la marque TP-Link. L'enseigne est réputée pour ses solutions adaptées au grand public. Elle le prouve une nouvelle fois avec un appareil à petit prix et rapidement fonctionnel.

Cet amplificateur constitue d'abord une solution compacte et adaptable à différentes configurations. Ses 3 antennes sont internes : il prend peu de place tout en assurant une diffusion homogène du signal.

Il suffit de le brancher et d'y appairer vos différents terminaux. En quelques instants, vous voilà prêt à profiter d'une connexion sans fil partout dans votre intérieur. Il comprend même un témoin d'aide à son positionnement, vous aidant à trouver le meilleur emplacement.

Le TP-Link RE200 est compatible avec la plupart des réseaux Wi-Fi actuels. Du côté de la box Internet, il prend en charge les dernières normes (802.11a à 802.11 ac). Du côté des périphériques, il peut assurer un débit jusqu'à 750 Mbit/s sur les deux bandes 2,4 GHz et 5 GHz.

Les plus :

Une solution abordable ;

S'adapte à la plupart des configurations pour les particuliers ;

Peu de risque de l'accrocher grâce à ses antennes internes.

Les moins :

Portée assez limitée.

Commander le TP-Link RE200

Le répéteur Wi-Fi pour toutes les zones difficiles à couvrir sans fil

Nous avons repéré une formule capable d'étendre considérablement votre réseau sans fil domestique. Avec ce répéteur Wi-Fi, vous disposerez d'une formule capable de couvrir un grand nombre de pièces grâce à ses antennes 2 dBi intégrées. L'appareil présente une bonne émission sur bande 2,4 GHz avec un débit allant jusqu'à 300 Mbit/s.

Il conviendra à toutes les utilisations, même réparties entre différents appareils high-tech. Il comporte même une fonction de repli automatique du signal sans fil, vous aidant à conserver une connexion stable.

Cet amplificateur est compatible avec les normes 802.11b à 802.11n. Avec son port Ethernet, il peut être raccordé très loin de votre box Internet. Les réseaux créés sont couverts par les meilleurs standards de sécurité actuels. Vous pourrez sécuriser votre connexion en WPA, WPA2 et WEP.

Les plus :

Une alternative design et compacte ;

Bon débit pour plusieurs appareils ;

Réseaux sécurisés.

Les moins :

Pas d'émission sur bande 5 GHz.

Commander ce répéteur Wi-Fi

Le Rockspace Wi-Fi 1200, la solution surpuissante

Notre dernier amplificateur Wi-Fi recherche un maximum de puissance. La solution de Rockspace délivre un signal capable d'assurer jusqu'à 1 167 Mbit/s sur les bandes 5 GHz et 2,4 GHz. Extrêmement puissant, il est susceptible de couvrir des zones allant jusqu'à 200 m² dans votre logement. Autant dire qu'il sera incontournable pour garder un signal clair dans de grandes maisons.

Il conserve pourtant la simplicité d'installation et d'usage. Il suffit d'appuyer sur son bouton WPS pour le connecter à vos appareils. En plus de la compatibilité avec votre imprimante, votre smartphone ou votre TV, il pourra raccorder vos caméras de surveillance ou votre console de jeu.

En plus des particuliers, le Rockspace Wi-Fi 1200 pourrait même convenir à des usages professionnels. Son entrée Ethernet vous permettra de créer un point d'émission Wi-Fi où vous voudrez.

Les plus :

Couverture large ;

Un débit très élevé, jusqu'à 1 167 Mbit/s ;

Raccordement possible en Ethernet.

Les moins :

Un prix plus élevé.

Commander le Rockspace Wi-Fi 1200

Voici quelques idées à retenir pour étendre votre couverture Wi-Fi à travers votre maison. Bien sûr, n'oubliez pas les connectiques et autres accessoires, comme un câble Ethernet d'une longueur adaptée ou un routeur Ethernet. Avec l'aide du site marchand Cdiscount, vous pouvez personnaliser votre accès à Internet comme vous l'entendez.