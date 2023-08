Rentrée 2023 : Le matériel indispensable pour bien télétravailler

Bureau, chaise, souris sans fil... Découvrez, ci-dessous, le matériel indispensable dont vous avez besoin pour bien travailler depuis chez vous.

Le bureau d'angle VASAGLE, un espace de travail plus ergonomique

Le bureau d'angle est un équipement essentiel pour aménager un espace de travail ergonomique. Le modèle proposé par VASAGLE est conçu dans un style industriel moderne. Avec ses dimensions généreuses de 138 x 138 x 75 cm, ce bureau offre un grand espace de travail pour poser un ordinateur, des documents et autres accessoires. Doté d'une structure solide en métal et de panneaux en bois d'ingénierie, ce bureau garantit une durabilité à toute épreuve.

Commander le bureau d'angle VASAGLE

Gagner en confort avec le siège de bureau Formula F08

Un siège de bureau confortable est primordial pour maintenir une posture saine et prévenir les maux de dos pendant de longues heures de travail. Le siège Formula F08, proposé par DXRacer, offre un mélange parfait entre confort et style. Son design ergonomique épouse les contours du corps, offrant un soutien optimal pour le dos, les épaules et les bras. Les matériaux de haute qualité utilisés dans sa fabrication garantissent une grande durée de vie. Ses multiples réglages permettent d'ajuster la hauteur, l'inclinaison et les accoudoirs selon vos préférences.

Commander le siège de bureau Formula F08

Le support Cheflaud, pour travailler dans de meilleures conditions

Travailler sur un ordinateur portable pendant de longues périodes peut engendrer une tension au niveau du cou et du dos. Un support de PC portable comme celui de la marque Cheflaud résout ce problème en élevant votre écran dans une position ergonomique. Ce support ajustable permet de régler la hauteur et l'angle de l'écran pour réduire la fatigue visuelle et favoriser une posture confortable. Fabriqué en aluminium léger et durable, il peut être utilisé avec la plupart des ordinateurs portables. Il est idéal pour améliorer le confort de travail à la maison.

Commander le support pour PC Cheflaud

La précision au bout des doigts avec la souris Logitech

Une souris sans fil de qualité est un compagnon essentiel pour travailler efficacement sur un ordinateur. La souris Logitech MX Master 2S offre une grande précision grâce à son capteur laser. Sa conception ergonomique permet une prise en main confortable, tandis que sa molette de défilement intelligente facilite la navigation dans les documents et les pages web. Avec une connectivité sans fil avancée, elle est compatible avec des appareils différents et dispose d'une autonomie longue durée.

Commander la souris Logitech MX master 2S

Le multimédia plus agréable avec l'écran incurvé Viewsonic

Les écrans incurvés constituent une tendance en plein essor, offrant une immersion visuelle optimale pour le travail et le divertissement. L'écran ViewSonic VX3218-PC-MHD présente une courbure douce enveloppant votre champ de vision, offrant une expérience visuelle plus réaliste et immersive. Avec sa résolution Full HD et son taux de rafraîchissement élevé, cet écran est idéal pour le multitâche, la création de contenu et le visionnage de vidéos. Son design sans cadre offre une esthétique moderne et épurée.

Commander l'écran incurvé Viewsonic VX3218

Le casque Logitech G432, pour une communication plus fluide

La communication est essentielle lors du travail à distance ou de l'apprentissage en ligne. Elle est aussi utile aux adeptes de jeux vidéo. Le casque Logitech G432 est équipé d'un microphone de qualité garantissant une communication claire lors des appels. Doté de transducteurs audio de 50 mm, ce casque offre un excellent rendu sonore pour une expérience d'écoute immersive. Son design léger et confortable permet de le porter pendant de longues périodes sans fatigue. Ce casque est un atout précieux pour une communication fluide et efficace.

Commander le casque Logitech G432

Investir dans le bon matériel contribue à améliorer votre productivité, votre bien-être et votre succès académique ou professionnel. Préparez-vous à affronter la rentrée en vous équipant du matériel nécessaire pour bien travailler à la maison.