Soirées d’été : Top 3 des tables de jardin les plus design

Vous souhaitez acheter une nouvelle table de jardin ? Quel matériau retenir pour accorder votre table avec le reste de votre décoration ? Quels avantages présentent les différents matériaux, comme le bois ou l'acier ? Sous quelles dimensions les choisir ? Et quel format pour les pieds de votre table de jardin ? Ce sont autant de questions nécessitant des réponses. Pour vous aider à trouver votre table, nous avons sélectionné 3 modèles design.

La table de jardin Charly Bocarnea, compacte et authentique

Notre premier choix se porte vers la table Bocarnea, un meuble conçu dans le matériau-roi : le bois. Solution authentique par excellence, elle saura satisfaire les personnes à la recherche d'un cadre charmeur pour leurs espaces extérieurs.

La marque va même plus loin en proposant un bois d'eucalyptus durable. Non seulement cette essence présente un aspect rosé du plus bel effet. Mais il présente aussi une belle résistance au temps, avec une grande facilité d'entretien. Dans le cas présent, il est certifié 100% FSC, garantissant l'exploitation durable des forêts.

L'autre avantage de cette table de jardin est sa conception pliable. Lorsqu'elle ne sert pas, la Charly Bocarnea peut être repliée et rangée en toute simplicité. Cela permet de la protéger de la rigueur de l'hiver et d'étendre sa durée de vie. Pourtant, une fois dépliée, elle offre une grande stabilité.

Cette table peut recevoir jusqu'à 8 personnes. Elle conviendra à de grands repas en famille ou entre amis.

En savoir plus sur la table de jardin Charly Bocarnea

La table de jardin Collection Owen, la formule extensible

Il est parfois difficile de choisir les dimensions d'une table de jardin. Elle doit être capable de recevoir toutes vos convives. Dans le même temps, elle ne doit pas offrir trop d'espace, pour convenir à des repas plus intimistes.

Avec son format extensible, la Collection Owen répond à cette problématique. Adaptée à des repas comprenant jusqu'à 8 convives, elle peut être étendue pour recevoir 4 personnes de plus, avec une longueur atteignant 3 mètres. Le passage d'un format à l'autre se fait en un instant.

Elle reste d'une grande durabilité grâce à sa conception en aluminium blanc. Ce matériau est à la fois synonyme de légèreté et de robustesse. Il est capable d'endurer les UV et les intempéries sans difficulté. Elle est garantie 2 ans, rassurant sur sa grande espérance de vie.

En savoir plus sur la table de jardin Collection Owen

La table de jardin X-Woody, résistante et design

Si certaines tables de jardin se démarquent par leur caractère compact et polyvalent, d'autres favorisent une parfaite stabilité. Avec ses pieds en X, la X-Woody correspond à cette définition.

Les pieds n'assurent pas seulement une excellente stabilité à l'ensemble. Ils apportent aussi une touche d'esthétisme supplémentaire. Le bois d'acacia fait partie des plus appréciés pour la fabrication de meubles en raison de sa dureté et de sa résistance à l'humidité. Outre la provenance garantie FSC, la conception en X libère de l'espace au niveau des pieds.

Sur le dessus, l'enseigne a fait le choix d'un plateau en fibre de ciment, un matériau adapté à l'intérieur comme à l'extérieur. Son effet lui confère un très joli look contemporain. Elle est aussi résistante contre l'eau et les intempéries.

En savoir plus sur la table de jardin X-Woody

Ce ne sont pas les seuls équipements à découvrir. Une fois votre table choisie, vous devrez sélectionner vos chaises de jardin. Vous pouvez aussi profiter des soldes pour passer commande d'autres équipements de plein air, comme une piscine tubulaire pour vos enfants ou une tondeuse pour votre gazon.