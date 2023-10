Top 3 des meilleures TV 4K à petit prix

À l'ère de la haute définition, une TV 4K est devenue un incontournable pour quiconque recherche une qualité d'image exceptionnelle. La recherche de la meilleure TV 4K à petit prix peut être un défi. Découvrez notre sélection des trois meilleures TV 4K offrant des performances exceptionnelles, une clarté d'image éblouissante et une immersion audio sans compromis. Le tout à un tarif abordable.

La TV UHD 4K 55" TCL Google TV

Le nouveau modèle de TV TCL est équipé d'une technologie de pointe : Dynamic Color Enhancement. Conçue en exclusivité par la marque, cette innovation optimise automatiquement la luminosité des couleurs grâce à un algorithme qui étend les limites de la palette traditionnelle. Résultat, chaque image offre une clarté exceptionnelle.

Le téléviseur TCL 55P631 intègre l'un des systèmes d'exploitation les plus avancés, Google TV, avec Google Assistant intégré. Vous avez accès à une vaste bibliothèque de plus de 700 000 films et séries télévisées, le tout à un seul endroit. L'outil de recherche intuitif vous aide à découvrir de nouveaux contenus en fonction de vos préférences.

De plus, Google Assistant vous permet :

De contrôler votre téléviseur par la voix ;

De poser des questions ;

De gérer vos appareils électroménagers connectés, rendant votre expérience télévisuelle plus pratique que jamais.

Actuellement, la TV UHD 4K 55" de TCL vous est proposée à 394 € sur Electro Dépôt.

La TV UHD 4K 55" de Thomson

Entrez dans un monde de qualité d'image exceptionnelle avec la TV UHD 4K Thomson. Cette télévision 4K vous propose une expérience visuelle sans précédent grâce à la technologie 4K Ultra HD TV, offrant une netteté et des contrastes inégalés.

Grâce à sa résolution 4 fois supérieure à celle des téléviseurs Full HD 1 080p, cette télévision 4K garantit une définition d'image exceptionnelle. Chaque détail est net et clair, vous offrant une expérience immersive inégalée.

Avec ses 4 ports HDMI, vous avez la possibilité de connecter une variété d'appareils à votre TV, transmettant une image et un son en haute définition. Vous n'avez plus à choisir entre vos périphériques, car cette TV vous offre une connectivité optimale.

L'interface Google est intégrée à ce téléviseur, vous donnant accès à une gamme d'applications compatibles avec le Google Play Store, tout en bénéficiant de l'assistant vocal Google. Android TV vous ouvre les portes à un monde de divertissement avec plus de 400 000 films et émissions de télévision à partir de nombreuses applications.

La TV UHD 4K 55" de Thomson vous est actuellement proposée à 379 € sur le site d'ELECTRO DEPOT.

La Smart TV UHD 4K 43" Samsung

Dotée de la technologie PurColour, la Smart TV Samsung vous offre des couleurs d'une clarté exceptionnelle. PurColour améliore la qualité de n'importe quelle image, révèle les détails cachés et restitue fidèlement les couleurs de vos contenus.

Le processeur, véritable cerveau de la TV, travaille en coulisses pour améliorer la qualité de l'image et du son. Vous pouvez vous détendre et savourer vos contenus préférés. La TV rehausse la qualité à une netteté 4K et ajuste le son en fonction de la diffusion. Que vous profitiez de films ou regardiez du sport en direct, vous aurez l'impression de faire partie de l'action.

Avec la Smart TV Samsung, alimentée par Tizen, vous avez accès à une vaste collection de films en 4K, de séries télévisées et à toutes vos applications de télévision de rattrapage, dont Netflix, Disney+, Apple TV, NOW TV, et les applications BT Sport, tout en un seul endroit.

La Smart TV UHD 4K 43" de Samsung vous est proposée à 369 € sur le site d'ELECTRO DEPOT.

