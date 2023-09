Top 3 des meilleurs chargeurs USB-C à se procurer en 2023

Le Parlement européen a voté une nouvelle législation pour la mise en place d'un chargeur universel. D'ici la fin de l'année 2024, tous les appareils électroniques seront équipés d'un port de type USB-C pour être rechargés. Notamment concernés par la loi : Les téléphones portables, les tablettes et les appareils photo vendus sur le territoire de l'Union européenne. Cette nouvelle norme sera étendue aux fabricants d'ordinateurs portables, qui auront jusqu'en 2026 pour équiper leurs appareils de ports USB-C. Un grand changement pour les consommateurs, qui n'auront besoin que d'un seul et même accessoire pour recharger la batterie de tous leurs équipements. Découvrez notre sélection des 3 meilleurs chargeurs USB-C à utiliser pour tous vos appareils.

Un chargeur rapide USB-C noir

Parfait pour charger tous vos appareils en quelques heures seulement, le chargeur rapide USB-C Toys & Co coûte seulement 13,99 € au lieu de 29,99 € sur Cdiscount. D'une puissance de 25 watts, cet accessoire de couleur noire possède un câble d'un mètre de long pour vous permettre de continuer toutes vos activités, même lorsque la batterie se recharge. Il est également compatible avec toutes les marques de téléphones de type USB-C, dont Huawei, Xiaomi, Oppo, Motorola, OnePlus, Honor, realme, Vivo, et Google Pixel. Ce chargeur secteur très résistant est garanti 2 ans.

Un adapteur secteur de type USB-C pour iPhone

Proposé exceptionnellement à 43,48 € au lieu de 130,44 €, cet adapteur secteur de type USB-C est spécialement conçu pour les iPhone. Attention, son câble de charge n'est pas fourni. Il faudra donc vous en procurer un, de type USB-C. D'une puissance de 20 watts, il est capable de charger la batterie d'un iPhone 14 de 0% à 50% en 30 minutes à peine et celle d'un iPhone 14 Pro de 0% à 50% en 40 minutes seulement. Cet accessoire est compatible avec la plupart des smartphones de la marque Apple, comme l'iPhone SE, les iPhone 14, 14 Plus et 14 Pro, les iPhone 13 5G, 13 Mini et 13 Pro, les iPhone 12 5G, 12 Mini et 12 Pro, l'iPhone 11 5G et 11 Pro et la gamme X, avec les iPhone XS et XR.

Un chargeur rapide USB-C pour Samsung Galaxy

Ce chargeur rapide Phonillico est spécialement conçu pour les tablettes Samsung Galaxy TAB S7 et S7 PLUS. Disponible à prix réduit, à 16,99 € au lieu de 67,96 € sur Cdiscount, ce pack complet comprend une prise secteur de charge rapide d'une puissance de 25 watts, ainsi qu'un câble de type USB-C d'une longueur d'un mètre. De couleur noire, cet accessoire vous permettra de charger entièrement la batterie de votre tablette tactile Samsung en quelques minutes seulement. Vous pouvez également l'utiliser pour recharger votre mobile de la marque Samsung.

Le passage au chargeur universel d'ici l'an prochain

C'est en 2020 que le Parlement européen a voté la nouvelle loi concernant la standardisation des chargeurs pour les appareils électroniques portables au sein de l'Europe. Cette norme a pour objectif de diminuer le nombre de déchets électroniques, mais aussi à faciliter les usages des clients avec un seul et même type de chargeur pour tous leurs appareils, peu importe leur type et leur marque. Il sera également livré avec un adaptateur pour une utilisation simplifiée dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Tous les constructeurs, dont Apple, devront donc passer au chargeur universel de type USB-C d'ici 2024. Les fabricants d'ordinateurs portables ont jusqu'en 2026 pour équiper leurs appareils.

Profitez-en pour vous mettre à la page et investissez d'ores et déjà dans un chargeur USB-C pour charger tous vos appareils avec un seul accessoire !