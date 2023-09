Top 3 des tables basses avec plateau relevable

La table basse avec plateau relevable apporte beaucoup de style dans votre intérieur. Elle vous fait gagner de la place dans votre salon en optimisant l'espace. Sous son plateau, vous pourrez ranger vos effets personnels, comme des livres, des magazines, mais aussi vos télécommandes, vos jeux ou votre épicerie pour l'apéritif. Très ergonomique, elle vous apporte un maximum de confort grâce à son plateau ajustable vous évitant de vous pencher ou de vous courber, pour travailler sur ordinateur ou pour manger.

Pour une touche industrielle et moderne : l a table basse noire avec plateau relevable

À la fois meuble de salon, de séjour et de bureau, la table basse noire Costway confère beaucoup d'élégance à votre intérieur avec son style contemporain et design. Elle dispose d'un plateau ajustable avec système de levage à vérins à gaz de haute qualité. Une fois relevé, ce plateau très utile et ergonomique sera à la bonne hauteur pour toutes vos sessions de télétravail. Vous pourrez déjeuner ou dîner en étant bien installé, tout en profitant de vos programmes télé. Cet élément de mobilier dispose de pieds en bois de pin massif très robustes et de repose-pieds antidérapants, pour un maximum de sécurité. De forme rectangulaire, il comprend aussi de nombreux espaces de rangement, dont un caché sous le plateau.

Pour un style scandinave : l a table basse en bois et métal blanc

Avec son meuble en bois et ses pieds en métal de couleur blanche, la table basse ID Market est parfaite pour les intérieurs à la décoration nordique. Ce meuble multifonction vous fera gagner un maximum de place. Vous souhaitez travailler sur votre ordinateur, recevoir vos amis pour l'apéro ou profiter d'un plateau-repas en famille, vous pourrez le faire grâce à son plateau relevable. Cette table basse avec plateau ajustable au style scandinave mesure 100 centimètres de long pour 55 centimètres de large. Sa hauteur est de 40,5 centimètres ou 55 centimètres lorsque le plateau est relevé. Elle se compose d'un panneau de particules de bois très robuste de 1,5 centimètre d'épaisseur. Grâce au compartiment situé sous son plateau, vous pourrez placer tous vos objets personnels avec un maximum de discrétion.

Pour un effet naturel et rustique : La table basse en bois imitation hêtre

Avec son design sobre et son effet bois naturel, la table basse avec plateau relevable TARA d'Id Market se fond parfaitement dans tous les types d'intérieur. Elle possède un style rustique dans la tendance actuelle avec son panneau de particules de bois imitation hêtre, ses 4 pieds assortis, stables et robustes. Ce meuble mesure 100 centimètres de long sur 50 centimètres de large. Le plateau se situe à une hauteur de 57 centimètres, lorsqu'il est relevé, et de 45 centimètres, lorsque la table est refermée. Il fonctionne grâce à un mécanisme ingénieux et résistant en acier laqué époxy noir. Très fonctionnelle et pratique, cette table basse ergonomique dispose d'un grand espace de rangement de 95 sur 41 centimètres.

Pratique et esthétique, la table basse avec plateau relevable combine plusieurs fonctions. Parfaite pour toutes vos activités, elle vous accompagnera pendant plusieurs années pour recevoir vos proches et amis comme il se doit !