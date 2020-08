Côte-d’Or : un département qui s’engage dans le 100% durable

« Faire de la Côte-d'Or un département où le tourisme est 100% soutenable pour les habitants et la destination 100% désirable pour les visiteurs, en attirant une clientèle en adéquation avec nos valeurs et notre offre sur l'ensemble du territoire ». Tel est le credo touristique du département de la Côte-d'Or. « Aujourd'hui, on ne fait pas du tourisme, on vit une expérience ! », constate Marie-Claire Bonnet-Vallet, vice-présidente du Conseil départemental de la Côte-d'Or et présidente de Côte-d'Or Tourisme.

Les tendances sociologiques chez les touristes et les visiteurs sont unanimes : ceux-ci aspirent aux loisirs pleine nature, à s'approprier l'identité d'un territoire par la gastronomie et par les rencontres. Un autre concept est également apparu : le slow tourisme. « L'idée est de prendre son temps pour découvrir un territoire et ne pas uniquement « cocher » des sites et des monuments historiques à faire absolument », explique Marie-Claire Bonnet-Vallet. « Actuellement, on voit à quel point cette tendance a été accélérée par la crise sanitaire ! », remarque-t-elle.

