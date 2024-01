Grand Paris Express : la PME Novium décroche un juteux contrat pour participer au chantier des futures lignes de métro

Un laveur de rail, un aspirateur pour nettoyer les voies, des grues pour transporter du rail, du matériel, ou encore du personnel, des nacelles élévatrices pour accéder aux aérateurs, etc... tels sont les équipements que s'apprêtent à construire Novium pour le Grand Paris Express. Ce projet de réseau de transport public a pour objectif de désenclaver certains territoires mal desservis, en créant quatre nouvelles lignes de métro automatique autour de Paris.

« Nos engins permettront de réaliser la maintenance des futures lignes de métro, une fois en circulation », précise David Chatelet, directeur de Novium (14 millions d'euros de chiffre d'affaires). Reconnue sur le plan national pour ses produits sur-mesure, la PME bourguignonne - qui travaille pour tous les grands donneurs d'ordres du secteur du BTP qui possèdent des filiales ferroviaires - a vendu des machines sur plan, qui n'existent pas encore. L'entreprise a mis au point des modules de travaux conçus pour se fixer sur les locomotives qui seront fabriquées en amont par une autre PME régionale, Socofer, installée en Indre-et-Loire. « Dès le départ, nous nous sommes associés à Socofer pour répondre aux appels d'offres, c'est-à-dire que nous sommes co-traitants ». En effet, en novembre, un premier lot portant sur la fabrication des locomotives et wagons pour les lignes 15,16 et 17 a été attribué à Socofer qui a proposé Novium en partenaire et un second lot qui concernait la fabrication des engins de maintenance a été attribué à la PME bourguignonne qui a donc proposé Socofer en partenaire. Les deux entreprises ont, ensuite, remporté deux autres lots en janvier pour la ligne 18.

Une stratégie qui a dû peser dans le choix de la Société du Grand Paris, car si les deux sociétés - celle qui fabrique les locomotives et celle qui devra les entretenir - se connaissent et construisent ensemble le projet, cela devrait limiter les risques d'incompatibilités et autres soucis.

Des wagons 100% électriques

La particularité de ces deux contrats qui représentent au total 50 millions d'euros - 30 millions pour le premier portant sur les trois lignes et 20 millions pour celui portant sur la ligne 18 - réside également dans la volonté de la Société du Grand Paris de faire fonctionner tous les véhicules, locomotives et engins de maintenance ferroviaire, à l'électrique. « Peu d'entreprises ont été capables de présenter un projet répondant à ce critère puisqu'il y a tout à inventer », s'enorgueillit David Chatelet. Socofer et Novium ont proposé un projet commun afin que les wagons roulant à électrique puissent être réparés et entretenus par des modules fonctionnant eux-mêmes à l'électrique. « Une fois verrouillés au châssis du wagon de Socofer, nos modules auront besoin d'être branchés avec une prise pour fonctionner », explique David Chatelet. D'où l'intérêt d'une bonne communication entre les deux entreprises, et surtout de nombreuses interfaces compatibles. « Ils ne possèderont pas de moteur indépendant comme nous les fabriquons habituellement avec des modules thermiques », précise-t-il.

Le premier contrat, comprenant une quarantaine d'engins de travaux, pour les lignes 15, 16 et 17 a commencé début novembre, celui de la ligne 18, comprenant une dizaine d'engins de travaux, en janvier. Les deux entreprises préparent actuellement les études d'architecture globale avant de passer aux études détaillées. « Afin que Socofer puisse fabriquer les wagons, il faut qu'on leur donne les contraintes que nos modules vont apporter aux wagons et qu'eux ensuite adaptent leurs wagons par rapport à nos contraintes », explique David Chatelet. Novium s'est donné comme objectif de sortir onze têtes de série dans les deux ans à venir. Ensuite, une fois que chaque tête de série sera validée, l'entreprise reproduira entre 5 à 7 exemplaires jusqu'en 2030.

Un contrat qui ouvre de nouvelles opportunités

Jusqu'à présent, Novium avait concentré son marché sur l'hexagone. Même si elle conservera son activité historique, ce contrat avec le Grand Paris Express représentera la moitié de son activité pour les deux ans à venir. « Nous avons embauché pratiquement une quinzaine de personnes depuis la signature des deux contrats », assure David Chatelet. Ce qui porte le nombre de salariés à 93. « Dans l'immédiat, nous recherchons surtout des profils d'ingénieurs, de bureau d'études, de chefs de projet », poursuit-il. D'ici un an, la PME bourguignonne envisage de recruter encore entre 15 et 20 personnes supplémentaires.

En outre, cette nouvelle gamme de modules électriques conçue par son bureau d'étude ouvre des perspectives de développement de l'entreprise à l'export. L'électrique représente un atout pour grignoter des parts de marché à son principal concurrent lui aussi français, Geismar, le leader mondial de solutions de pose, de maintenance et de contrôle des voies ferrées et caténaires.