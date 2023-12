Transports en Île-de-France : Pécresse va dépenser 120 millions d'euros pour étudier le prolongement des lignes de métro

Signature sous haute tension cet après-midi au siège du conseil régional d'Île-de-France. Venu parapher ce 20 décembre le volet mobilités du Contrat de plan Etat-région (CPER) 2023-2027, le ministre des Transports Clément Beaune a été accueilli par des « Démission ! » venant de la gauche de l'hémicycle Simone Weil. « Qu'est-ce que vous allez dire aux Parisiens ? », a lancé la conseillère régionale et députée LFI de Paris, Sophia Chikirou, en référence aux ambitions de ce dernier de briguer la Mairie de Paris. « Vous avez pris des engagements sur le non-cumul des mandats, respectez-les ! » a répondu... Valérie Pécresse, sous les applaudissements de la droite francilienne.

8,4 milliards d'euros négociés entre les parties prenantes

Suite à cette passe d'armes digne de l'Assemblée nationale, la présidente (LR) du conseil régional est entré dans le détail des 8,4 milliards d'euros négocié entre ses services, la préfecture de région et le gouvernement pour ce CPER : 3,7 milliards de la région, 3 milliards de l'Etat et de la Société du Grand Paris - qui pilote la construction du métro du Grand Paris Express - et 1,7 milliard des autres financeurs. Autrement dit, les collectivités territoriales, l'autorité organisatrice des transports IDF Mobilités et les opérateurs RATP et SNCF.

C'est 1 milliard d'euros de plus que prévu par le Conseil d'orientation des infrastructures, une instance composée de fonctionnaires et d'élus, en février en 2023.

« Comme vous pouvez le constater, la région est une fois de plus au rendez-vous. Elle est le premier financeur du contrat de plan Etat-région (CPER) et va d'ailleurs bien au-delà de la parité financière avec l'Etat qui prévalait jusque-là », a tancé Valérie Pécresse.



Ce n'est pas tout : au-delà de cet engagement de 3,7 milliards d'euros, le conseil régional investira près 4,3 milliards dans toutes les mobilités « dans les cinq prochaines années », a promis sa présidente.

Au programme de ces 660 millions d'euros supplémentaires: 330 millions pour le réseau vélo Île-de-France et 330 millions pour le plan « route de demain » au service des infrastructures départementales. « Deux secteurs sur lesquels nous aurions souhaité aller plus loin que l'Etat dans la maquette CPER », a encore persiflé Valérie Pécresse.

« J'ai assumé le choix difficile d'être plus sélectif sur les projets routiers. La route doit être une voie d'accès pour prendre un bus haut niveau de service ou un transport collectif », a répondu, peu après, le ministre des Transports, tandis que les insoumis franciliens tenaient des affiches « Beaune courage démission ».

Accélérer le bouclage de l'Île-de-France

L'objectif des deux responsables politiques est « clair », a poursuivi la présidente de région : « mettre le paquet sur le réseau existant, accélérer le bouclage de l'Ile-de-France avec 330 kilomètres de nouvelles liaisons entre les territoires d'ici à 2030 et surtout affiner l'intermodalité dans les grands pôles d'échanges multimodaux ».

Précisément, 1,8 milliard pour la modernisation du réseau, à savoir l'automatisation des lignes de RER B et D, l'électrification de la dernière branche de la ligne P du Transilien en Seine-et-Marne et l'accessibilité des grandes gares. Ainsi que 1,7 milliard pour la finalisation du RER E dit « Eole » jusqu'à Mantes-la-Jolie (Yvelines), sujet de tensions régulières entre le conseil régional, les départements concernés et la Ville de Paris à l'approche des Jeux olympiques.

Ce n'est pas tout : 1,3 milliard d'euros sont prévus pour six projets d'extensions de tramways d'ici à 2020 ou encore 880 millions pour une quinzaine de bus à haut niveau de service (BHNS), c'est-à-dire roulant en site propre.

« Et surtout, nous mettons 100 millions d'euros pour la création de voies réservées aux bus et au covoiturage afin de concrétiser l'engagement d'un doublement à 100 lignes de cars express en 2030 et développer massivement le covoiturage », a poursuivi Valérie Pécresse, citant les travaux en ce sens du président (LR) de l'Essonne, François Durovray.

Sans oublier 600 millions d'euros pour 13 « pôles gares modernes » d'interconnexion entre le réseau existant et les futures gares du Grand Paris Express ainsi que 620 millions pour la route.

120 millions pour une grande étude sur le prolongement de métros

Plus surprenant, avec son bras armé Île-de-France Mobilités, la présidente du conseil régional va lancer, moyennant 120 millions d'euros, une grande étude « stratégique » sur une « quinzaine » de prolongement de lignes de métros, tel qu'inscrit dans son schéma directeur environnemental (SDRIF-E).

A savoir les lignes 1 jusqu'à Nanterre et La Garenne Colombes, 3 jusqu'à Bécon-les-Bruyères, 5 jusqu'à Rungis, 9 jusqu'à Montreuil, 10 jusqu'à Ivry-sur-Seine à l'Est et Saint-Cloud à l'Ouest, 12 jusqu'à Meudon...

Et bien sûr l'hypothétique ligne 19 dans le Val-d'Oise « qui viendra réparer un oubli historique au moment de la constitution du schéma d'ensemble du Grand Paris Express ». Interrogé par La Tribune fin novembre lors du premier roulage de ce métro automatique, le ministre des Transports s'était dit « ouvert à tout ».

Cet après-midi, sous les cris et l'hymne national entonné par l'opposition locale, Clément Beaune n'en a pas reparlé mais a promis des « financements assurés et sanctuarisés » dans la loi de finances 2024.