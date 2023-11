Métro du Grand Paris : Clément Beaune « ouvert à tout », y compris à une ligne 19 dans le Val-d'Oise

Déjà treize ans que la loi relative au Grand Paris a été promulguée par le président Nicolas Sarkozy. Un projet « urbain, social et économique d'intérêt national » qui s'appuie sur « la création d'un réseau de transport public de voyageurs dont le financement des infrastructures est assuré par l'Etat »: le Grand Paris Express. Encore deux ans néanmoins à patienter avant que la première ligne de métro du Grand Paris - la 15 Sud entre Pont de Sèvres (Boulogne-Billancourt) et Noisy-Champs (à la jonction des deux communes) - n'entre en service. Et avant cette mise en circulation fin 2025, vient de s'ouvrir la phase des essais. Dans la matinée du 28 novembre, au cœur du centre d'exploitation et de maintenance de Champigny (Val-de-Marne), la première rame a roulé avec à son bord les grands responsables politiques franciliens.

Une hypothétique ligne 19 à horizon 2040

A la sortie du train, la présidente (LR) du conseil régional, Valérie Pécresse, ainsi que le ministre des Transports, Clément Beaune, putatif candidat Renaissance à la mairie de Paris, sont restés à quai pour discuter. Le 22 novembre, la première avait interpellé à distance le second lors d'une conférence de présentation d'une hypothétique ligne 19 du Grand Paris Express traversant le Val-d'Oise entre La Défense et Roissy à horizon 2040.

« L'Etat ne nous donnera pas un kopeck », avait ainsi affirmé Valérie Pécresse.

Aussi la présidente de région et la patronne (LR) du conseil départemental du 95, Marie-Christine Cavecchi, prévoient, donc, d'investir six millions d'euros - quatre du conseil régional et deux du département - afin de réaliser une étude de faisabilité qui sera menée prochainement sur ce projet de nouvelle ligne.

Trois options sont sur la table, a confié ce matin Valérie Pécresse à La Tribune. Soit le document est conçu par IDF Mobilités, l'autorité organisatrice des transports en Île-de-France, soit par un bureau d'études extérieur. Ou soit par l'établissement public d'Etat qui conduit le chantier du super-métro, la Société du Grand Paris, via sa filiale SGP Dev, née en mai 2022 pour « conduire des études en vue de la réalisation d'autres projets d'infrastructures ».

Un coût estimé en milliards d'euros

Et les deux élues franciliennes ont déjà calculé le coût du projet : entre six et sept milliards d'euros hors taxes mais entièrement financé par les deux collectivités territoriales. Aussi, à la question de La Tribune, « L'Etat donnera-t-il un kopeck à la ligne 19 ? », le ministre Beaune a affirmé que ce projet n'était « pas encore dans le plan de financement » des mobilités en Île-de-France. Et d'ajouter: « Je suis ouvert à tout, mais faisons déjà ce qui fonctionne. Nous avons encore quatre lignes et demi à réussir » (14 Sud, 15, 16, 17 et 18 du Grand Paris Express, Ndlr).

Dans l'intervalle, les présidentes (LR) du conseil régional francilien et du conseil départemental val-d'oisien peuvent s'appuyer sur l'article 22 de la loi de 2010 relative au Grand Paris créant le Grand Paris Express, pour pouvoir réaliser cette ligne 19.« Pour la mise en œuvre des actions et opérations nécessaires à un contrat de développement territorial », les collectivités territoriales peuvent en effet « conclure avec une personne morale de droit public », type Société du Grand Paris, un contrat.

Un contrat qui porte « à la fois sur la conception du projet d'aménagement global, l'élaboration d'une proposition de révision ou de modification du document d'urbanisme ainsi que la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à la réalisation du projet d'aménagement et la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à l'exécution de l'opération », précise le texte gouvernemental.

A date, une seule gare dans le Val-d'Oise

D'autant qu'aujourd'hui, les habitants et les entreprises du 95, qui comptent à date la seule gare du triangle de Gonesse, financent déjà le métro du Grand Paris via la taxe d'équipement et la taxe sur les bureaux.

« On entend que "Trop d'argent a été donné à l'Île-de-France", mais ce modèle économique est le bon : les habitants et entreprises paient pour eux-mêmes. Ce n'est pas de l'argent qui provient de l'Etat », a insisté Valérie Pécresse.

Suite à quoi le ministre des Transports, Clément Beaune, lui a rappelé, dans un sourire, que même si l'argent vient des contribuables franciliens, la Société du Grand Paris, qui réalise le chantier, est un établissement public d'Etat...