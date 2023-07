Soprema choisit le site industriel « clé en main » de Saôneor pour développer sa filiale Rikksen

Alors que le projet de loi relatif à l'industrie verte a été adopté au Sénat, le 22 juin dernier, la future usine 4.0 de Rikksen, d'une surface totale de 6.450m2, ouvrira ses portes dès le premier semestre 2024, sur le site industriel de Saôneor, à Chalon-sur-Saône. Cet investissement de 11,5 millions d'euros - réparti entre le groupe Soprema (actionnaire majoritaire à 61%) à hauteur de 8,5 millions d'euros pour le bâti et 3 millions d'euros de Rikksen pour l'acquisition des machines-outils et des process - s'inscrit dans les ambitions du gouvernement qui se positionne pour devenir un des leaders sur les technologies vertes en Europe.

Le territoire a su séduire le groupe industriel

À l'étroit dans ses locaux de la rue Pierre Cot, à Chalon-sur-Saône, du fait de la capacité d'accueil réduite de son actuel lieu de production, Rikksen, filiale du groupe alsacien Soprema, spécialisé dans le domaine de l'étanchéité, de la couverture, des sous-couches phoniques et de l'isolation thermique (4,82 milliards d'euros de chiffre d'affaires ; 120 filiales d'exploitation et une présence dans 90 pays) ne pouvait plus répondre à ses besoins de développement. « Si nous n'avions pas su leur proposer une offre attrayante, le groupe Soprema aurait déménagé Rikksen sur un autre territoire », assure Sébastien Martin, président du Grand Chalon. L'opération a été réalisée en un temps record grâce à l'offre « clé en main » de la zone industrielle Saôneor mise en place par le Grand Chalon. « Entre le moment de la signature et aujourd'hui, l'avancée des travaux s'est déroulée en moins d'un an », poursuit-il.

Une entreprise autonome en termes de production...

Rikksen (2,71 millions d'euros de chiffre d'affaires) s'impose sur le marché comme un acteur important des dispositifs de sécurité contre les chutes de hauteur ainsi que la conception et la fabrication des accessoires essentiels des toits et toits-terrasses. Alors que l'entreprise comptait quatre salariés au moment de sa création en 2017, elle en accueille désormais 18. Cinq recrutements sont actuellement en cours pour constituer l'équipe qui fonctionnera à la mise en service du nouveau site début 2024 et d'autres postes sont à pourvoir. D'ici 2025-2026, Rikksen prévoit de doubler le nombre de ses collaborateurs. Pour répondre à ses ambitions, Gérard Iftissen, son président, a conçu une usine moderne avec notamment de la robotique et de la réalité virtuelle. « L'objectif est de construire une société industrielle complètement autonome avec bureau d'étude intégré et ligne de production 4.0 », précise-t-il. L'usine accueillera des outils innovants, dont une ligne de production de cintrage, un laser fibre, un laser tôle, une scie automatique, une ligne de déroulage et une ligne de profilage entièrement automatisée. Grâce à ces investissements, Rikksen aura la maîtrise complète de sa production, de la conception à la fabrication jusqu'à la distribution des produits.

... et en termes d'énergies

Conçue pour être autonome en énergie, la toiture sera intégralement couverte par des panneaux photovoltaïques en capacité de produire 540 kVA sur les 230 kVA, dont les outils de production auront besoin pour fonctionner à puissance maximale. D'abord réinjecté dans le réseau, le surplus sera à terme stocké dans un local batterie qui sera installé lors d'une seconde phase de travaux, afin d'alimenter l'usine la nuit. Pour allier respect de l'environnement et confort des salariés, un accent conséquent a été mis sur l'isolation thermique et phonique de la toiture et des façades. Pour diminuer la consommation énergétique du site et optimiser les conditions de vie au travail, l'éclairage naturel a aussi été privilégié avec un recours à l'automatisation.

Une vitrine pour l'industrie du futur

« Ce sera une très belle vitrine de l'industrie du futur sur notre territoire », se réjouit Sébastien Martin. Des liens avec l'Usinerie de Chalon-sur-Saône - qui est un projet à la fois d'enseignement supérieur numérique et d'accompagnement des entreprises dans leur transition digitale - sont déjà programmés. « Avoir des entreprises comme celle-ci de la taille d'une PME, même si c'est une filiale d'un grand groupe, qui ont réussi leur passage à l'usine 4.0, est un excellent exemple pour montrer que c'est possible !», ajoute-t-il. Lorsque l'usine ouvrira, des sessions de visites et de démonstrations seront organisées avec l'ensemble de l'écosystème chalonnais. « Au vu des technologies dont elle sera dotée, cette usine se veut au rendez-vous des transitions environnementales, digitales et d'attractivité dans lesquelles l'industrie s'engagent désormais », conclut Sébastien Martin.