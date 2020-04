Alimentation : un site web rapproche producteurs et consommateurs bretons

Elle a ouvert le 9 avril, et a déjà mis en relation 46 643 consommateurs avec 1 267 producteurs, professionnels de la mer et artisans de bouche. La plateforme solidaire alimentaire, produits-locaux.bzh, mise en place par la Région Bretagne avec les partenaires des différentes filières de production et les collectivités locales, permet de commander par mail ou téléphone des produits frais et locaux : fruits et légumes, produits de la mer, viande, pains, produits laitiers, cidre, miel ainsi que des plants et semis issus de pépinières. Arôm'Ethic à Evran (22, fruits, légumes, plantes aromatiques), la ferme bio du Ty Nevez à Guiler-sur-Goyen (29), l'association Saveurs du Gallo à Fougères (35), font partie des premiers professionnels inscrits. Pour entrer en contact avec eux, le procédé est simple. Il suffit de se géolocaliser ou de préciser son code postal pour voir apparaître les noms et coordonnées des professionnels proches de son domicile ainsi que les lieux, jours, heures et modes de livraison. Cette place de marché n'intègre aucune transaction financière, mais alerte sur l'arrivée de nouveaux producteurs.

