Bouygues et Axione partenaires pour déployer le très haut débit en Bretagne

C'est un chantier ambitieux qui s'annonce. D'ici à 2026, Bouygues Énergies & Services et la société Axione se sont engagés à raccorder 110.0000 foyers bretons à la fibre optique. Le syndicat mixte Mégalis Bretagne, qui réunit les collectivités bretonnes dont la Région Bretagne, a officiellement désigné lundi 20 mai les deux entreprises comme partenaires industriels pour la conception et le déploiement des phases 2 et 3 du projet Bretagne Très Haut Débit. Orange, qui revendique en parallèle 1 million de foyers raccordables sur son réseau privé, a été jugé trop cher.

Voté en 2013, ce projet vise à raccorder 90 % du territoire breton (hors zones AMII gérées par les opérateurs comme Orange) à la fibre optique via la construction d'un réseau public. Prévu à l'origine pour 2030, le calendrier est donc accéléré. À l'horizon 2026, l'ensemble de la population bretonne devra être couverte.

100.000 prises construites dès 2020

Démarrée en 2016, la première phase s'achèvera en 2020 avec 24.0000 prises de fibre optique déployées selon Mégalis Bretagne, malgré le retard accumulé : actuellement, seules 100.000 prises sont installées au lieu de 200.000. Bouygues Énergies & Services et Axione doivent en déployer 400.000 entre 2020 et 2023 et 600.000 entre 2023 et 2026.

Le rythme annuel devra passer en 2020 à 100.000 prises construites puis à 150 000 en 2021. Le montant de l'opération s'élève à 945 millions d'euros et ce marché devra bénéficier à l'économie régionale, a averti Loïg Chesnais-Girard, président de la Région et de Mégalis Bretagne. Ce contrat, qui représente « le plus grand chantier de travaux publics en France » selon Bouygues, va employer plus de 1000 personnes pendant huit ans. Aucun travailleur détaché ne sera employé.