La Plateforme emploi de Rennes propose près de 12.000 offres

Favoriser et accompagner la mobilité des actifs et de leurs conjoints : pour Destination

Rennes, la pièce maîtresse du développement économique et démographique s'intitule

recrutement-rennes.com. À l'heure de la concurrence entre les grandes agglomérations,

cette plateforme lancée par l'organisme de promotion et de prospection économique de Rennes Métropole souhaite inciter les actifs, parisiens ou d'autres régions, à passer à l'Ouest, ainsi que le suggère la nouvelle campagne de communication de la Région Bretagne.

Piloté par la technologie Jobijoba, rachetée en 2018 par le groupe rennais HelloWork, le site agrège 95 % des offres d'emploi diffusées sur le territoire rennais. Gratuit, il rassemble 11.242 offres, dont 350 exclusives, déposées directement par les entreprises. D'Orange à Système U, en passant par la DGA, Klaxoon ou Médiaveille, ces offres couvrent tous les secteurs, du BTP au numérique, du commerce à la santé. Du côté des candidats, plus de 1.200 CV ont été téléchargés.

31.700 utilisateurs trois semaines après le lancement

La solution « CV Catcher » de Jobijoba, qui utilise l'intelligence artificielle et le machine learning, permet aux postulants de recevoir les offres correspondant à leur expérience et leurs compétences. Trois semaines après son lancement, le site affiche 31.700 utilisateurs. En septembre, il intégrera un dispositif d'accompagnement destiné aux conjoints des actifs.

Ils bénéficieront d'un « welcome pack » constitué d'un parcours dédié comprenant notamment un « CV Catcher » ainsi que différents outils qui compléteront les services d'accompagnement prévus par Destination Rennes Business Services (recherche de logement, choix d'école, propositions culturelles...). Recrutement-rennes.com, qui met en avant le territoire rennais, « répond au besoin fort exprimé par les entrepreneurs locaux, groupes, PME et TPE ». Plus qu'une offre d'emploi, la métropole propose « un projet de vie ».