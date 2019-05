Saint-Grégoire mène son projet de "ville intelligente" avec trois startups

À Saint-Sulpice-la-Forêt, une smart city rurale a été initiée en 2017 sur des questions d'économies d'énergie. Autre commune d'Ille-et-Vilaine, Saint-Grégoire pousse la réflexion plus loin. La démarche technologique de cette ville de 10.000 habitants doit aussi permettre de simplifier la relation entre la mairie et les citoyens, de favoriser les échanges entre les habitants et les acteurs économiques locaux.

Dévoilé de 10 mai, le projet Small Smart City de Saint-Grégoire s'appuie sur les solutions apportées par trois entreprises du territoire, sélectionnées après un appel à projets centré sur la résolution de problèmes concrets liés à la mobilité (gestion du stationnement) ou à l'efficacité des services.

Un « écosystème évolutif »

Avec Sensing Vision, spécialisée dans les solutions cloud et IoT, Saint-Grégoire met en place une infrastructure technique, fondée sur les réseaux IP et LoraWan. La mairie, qui espère réduire sa facture énergétique de 20% sous deux ans, a déjà équipé six bâtiments communaux, dont la crèche, d'une soixantaine de capteurs.

La lutte contre les actes de vandalisme passera par le déploiement d'un réseau de vidéosurveillance sur les bâtiments publics et la...