B2A Technology de plus en plus boulimique

Pierre Marol, PDG de B2A Technology, et par ailleurs président de la CCI du Centre- Val de Loire, envisage de mener une nouvelle opération de croissance externe l'année prochaine. Dans le viseur de l'ETI, plusieurs acteurs européens de l'intralogistique avec un double objectif pour B2A Technology : élargir son offre produits vis-à-vis de ses clients et prospects, et s'implanter sur de nouveaux territoires. Via sa filiale Alstef, basée à Boigny-sur-Bionne dans le Loiret, le groupe équipe en tapis roulants plusieurs aéroports en France, Russie, Croatie, Turquie et Afrique francophone, pour le tri et le stockage des bagages.

Une gamme complète de chariots autoguidés

Le rachat mi-novembre de Glidepath permet déjà à B2A Technology de renforcer sensiblement sa division aéroportuaire. La société rachetée, basée à Auckland en Nouvelle-Zélande, ouvre au groupe loirétain les aéroports de l'hémisphère Sud, en Australie, Afrique du Sud, Asie du Sud-Est, Inde, Pérou et Chili. Pesant 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018, Glidepath, dont la directrice générale, Natalie Bilyard, a été confirmée, emploie 300 salariés.

La seconde filiale, BA Systèmes, située à Mordelles en...