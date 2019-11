La région Centre soigne son image « business »

La seconde promotion de Scale'up, accélérateur de formation à la levée de fonds lancé en 2018 par Dev'up, l'agence de développement de la région Centre-Val de Loire, comprendra comme la première huit entreprises, en général des startups ou des sociétés de taille intermédiaire.

Boîte à outils de la levée de fonds

Sur la base de critères relativement sélectifs, seul un tiers des quelque 25 chefs d'entreprises candidats ont été retenus dans le cadre de l'appel d'offres régional lancé en juin. Pour bénéficier du programme d'accompagnement, les entreprises doivent porter un projet innovant, justifier d'une croissance à deux chiffres et chercher un développement international. Les montants recherchés, entre 300 000 et 5 millions d'euros, iront renforcer leurs fonds propres et serviront de bras armé à leur développement. Ils attestent aussi du sérieux de leur démarche.

Issue de domaines d'activité variés (médical, jeux, hightech, etc.) et basée dans les six départements de la région, la sélection 2019 se verra proposer un programme de formation sur trois axes majeurs. Après un audit...