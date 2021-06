Elections régionales : dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand largement en tête

Le second tour des élections régionales va se jouer sur une triangulaire, entre le président sortant Xavier Bertrand sous l'étiquette divers droite (43,1%), Sébastien Chenu du Rassemblement national (24,4%) et Karima Delli de l'Union de la gauche et des Verts (17,5%). La défaite est sévère pour La République en Marche qui ne se maintient pas au second tour.

Gaëtane Deljurie, à Lille 20 Juin 2021, 20:52 2 mn

Avec 43,1%, Xavier Bertrand a su élargir le nombre de ses électeurs. Il a quasiment doublé les votes, comparé aux 24,97 % recueillis lors premier tour des précédentes élections en 2015. Et ce, malgré une abstention record de quasiment 73% (contre 51% pour la même élection il y a six ans). (Crédits : Reuters)