OpenIO franchit le térabit en stockage objet

OpenIO, discrète entreprise nordiste, fondée en 2015 et spécialisée dans le stockage de données en grandes quantités, vient de franchir la barre du térabit en écriture en stockage d'objets (object storage). Très exactement 1,37 terabit par seconde de débit (protection des données incluse), via un cluster de 350 serveurs physiques, mis gracieusement à disposition par Criteo, plateforme publicitaire pour l'Internet ouvert.

À titre de comparaison, s'il s'agissait de transférer numériquement la plus grande bibliothèque du monde - celle du Congrès américain et ses 22 millions d'ouvrages -, l'opération pourrait être réalisée... en moins d'une minute (d'après une estimation de l'université de Berkeley, qui évalue le poids total des documents à 10 To).

Dailymotion, le CEA... des références prestigieuses

Le partage de données se révèle aujourd'hui très peu adaptable sur de grandes capacités de stockage représentant l'équivalent de quelques milliers d'ordinateurs. « Nos clients recherchaient de plus en plus de nouveaux usages de stockage, au vu de l'exploitation massive des données par des algorithmes d'intelligence artificielle ou du machine learning sur des clusters big data/High...