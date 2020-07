Métropole du Grand Paris : la rocambolesque réélection du président Patrick Ollier

Qui aurait pu anticiper un tel scénario ? D'un côté, le "gaulliste" Patrick Ollier, président sortant (LR) de la métropole du Grand Paris (MGP), réélu pour le scrutin des municipales dans sa ville de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) avec le soutien d'En Marche, mais défait lors d'une primaire interne aux Républicains avec 44 voix sur 100. Pour être ensuite réélu, ce 9 juillet 2020, à la tête de la MGP, l'intercommunalité qui regroupe la ville de Paris et 131 communes, et ce, au bout de plus de cinq heures de votes et de tractations.

Lire aussi : Pourquoi Ollier veut rempiler à la présidence de la métropole du Grand Paris



De l'autre côté, le "bébé Pécresse" Vincent Jeanbrun, président (Libres !) du Forum métropolitain, syndicat mixte qui réunit Paris, des communes, la Métropole, les départements et la région Île-de-France, réélu maire de L'Hay-les-Roses (Val-de-Marne) et vainqueur de la primaire interne aux Républicains face à Patrick Ollier avec 55 voix sur 100. Avant d'être contraint de retirer sa candidature face aux événements auxquels il va être confronté, contre toute attente.

Lire aussi : Vincent Jeanbrun défie Patrick Ollier à la présidence de la...