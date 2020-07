Pourquoi Ollier veut rempiler à la présidence de la métropole du Grand Paris

LA TRIBUNE - Pourquoi voulez-vous rempiler à la présidence de la métropole du Grand Paris ?

PATRICK OLLIER - Je veux que la métropole du Grand Paris (MGP) prospère et soit renforcée, car elle est indispensable pour la zone dense. En 2016, elle n'existait pas et j'ai essuyé les plâtres en mettant tout le monde autour de la table pour que nous puissions tenir nos engagements.

Au bout de quatre ans et demi, nous avons réussi à la construire et même à la rendre visible et crédible. Ne serait-ce qu'avec le concours d'urbanisme « Inventons la métropole du Grand Paris », nous avons attiré 12 milliards d'euros d'investissement du privé, sans que la MGP ne mette un seul euro. Les 77 projets commencent à faire l'objet de permis de construire.

Votre concurrent Vincent Jeanbrun considère dans Le JDD que ces projets sont « enlisés » voire « enterrés »...

Je suis surpris d'entendre que le maire de L'Hay-les-Roses connaisse aussi mal le fonctionnement de la métropole. Quand on veut porter des attaques, on ne dit pas n'importe quoi. Il y a 62 sites sur les 77 qui sont actifs. 39 sont même entrés en phase opérationnelle de mise en...