Paris 2024 : le patronat d'Ile-de-France attend des retombées, les commerçants sont plus divisés

Les entreprises franciliennes prennent place dans les starting blocks. A moins de six mois du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris 2024, les commerçants de la région comptent prendre leur revanche face à une année 2023 impactée par l'inflation. Selon une enquête menée par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Paris-Île-de-France, 64 % des 650 commerces interrogés ont noté une baisse de la fréquentation et du chiffre d'affaires l'an dernier. Au total, avec l'inflation, 86 % d'entre eux déplorent un impact négatif de la hausse des prix sur leur activité [voir encadré].

« Selon une étude interne réalisée fin janvier auprès de nos adhérents, 64% des artisans constatent une baisse de pouvoir d'achat des clients tant est si bien que 64% des très petites entreprises constatent une baisse de leur marge », appuie Jean-Yves Bourgois, directeur général de la Chambre des métiers et de l'artisanat IDF.

Il n'empêche, d'après la CCI, certains secteurs d'activité devraient sortir grands vainqueurs de ces jeux, comme l'hôtellerie et la restauration. Pour les autres commerçants, alimentaires ou non, l'accueil semble plus mitigé.

Les commerçants sont-ils sereins ?

Selon Dominique Restino, président de la CCI Paris-Île-de-France, environ un tiers des commerçants franciliens sont enthousiastes pour leur activité à l'approche des Jeux de Paris 2024. Toujours selon lui, 30 % desdits commerçants seraient soucieux de l'impact négatif des Jeux olympiques. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce pourcentage ne semble pas inquiéter le président de la CCI Paris-Île-de-France.

« L'actualité a toujours inquiété les commerçants comme lors des mouvements des gilets jaunes ou de la pandémie de Covid-19. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce sont les Jeux qui posent question. Mais il n'y a rien d'anormal comparé à l'habitude », explique Dominique Restino à La Tribune.

D'autant que l'afflux massif de visiteurs pour la compétition sportive devrait doper l'activité économique francilienne.

« Les commerçants bénéficieront d'une exposition inédite lors des JOP. Ils bénéficieront sans aucun doute des retombées à moyen terme. Les visiteurs reviendront voir les commerces qui les ont marqué pendant leur séjour », martèle Dominique Restino auprès de La Tribune.

Une vitrine pour les commerçants

Toutefois, le président de la CCI francilienne reste conscient que certains départements disposeront d'un « flux de visiteurs plus important que d'autres », à l'image de la « Seine-Saint-Denis ou le centre de Paris qui seront des zones à forte affluence ».

« Le monde économique a voulu ces Jeux qui seront une vitrine du savoir-faire français dans l'accueil des touristes et du business, mais nous attendons toujours de la visibilité sur le plan de circulation routière [en cours de définition par l'Etat] et sur les contreparties », nuance Marie-Sophie Claverie Ngo Ky, déléguée générale du Medef de Paris.

Des commerçants souffriront

Chef de file JOP au niveau national, le président du Medef Ile-de-France rencontre, justement et en ce sens, demain, le préfet de police de Paris Laurent Nunez, ainsi que la semaine prochaine, le préfet de région Marc Guillaume, en ce sens.« Des commerçants vont souffrir, comme les loueurs de voiture ou les stations-services, mais tout va bien se passer pour 90% des entreprises franciliennes », déclare Daniel Weizmann.

« Ne nous trompons pas de message », appuie Bernard Cohen-Hadad, président de la CPME Paris IDF. « Pour nous, tous les métiers vont profiter de cet événement international qui représente près de 50 fois une Coupe du monde de football et de rugby ».

Rendez-vous mi-septembre pour faire les comptes avec les mêmes représentants du patronat francilien.