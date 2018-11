Montpellier innove avec les laboratoires urbains de l'ÉcoCité

Grand Prix de l'Initiative SMART CITY DE L'ANNÉE INITIATIVE : ÉcoCité

LAURÉAT : Montpellier Méditerranée Métropole

PRIX PARRAINÉ PAR : Veolia

Sur une superficie de 2.500 hectares qui s'étend de Montpellier à la mer, l'ÉcoCité a été pensée autour d'une démarche globale en intégrant à la fois la gestion de l'eau et de l'énergie, la mobilité de ses habitants, le commerce et les services aux administrés. Des ambitions qui voient le jour dans les quartiers pilotes de la Mantilla et d'Eurêka, deux véritables laboratoires urbains.

L'îlot de la Mantilla

Centré sur la performance énergétique et la limitation des gaz à effet de serre, l'îlot de la Mantilla bénéficie d'une desserte de tramway (ligne 3, station Pablo Picasso). Intégrant un complexe smart grid et smart services, cet ensemble immobilier s'appuie sur le réseau de chaleur du quartier de Port Marianne, qui permet également la production de froid, complété par de la géothermie.

Le réseau intelligent installé dans chaque immeuble intègre et diffuse les informations (énergie, eau, sécurité, accès, parking...) aux différents acteurs (usagers, gestionnaires, prestataires de services). Il est efficace à plusieurs niveaux : logements, immeubles, ensemble immobilier, totalité du quartier. Il constitue ainsi un îlot démonstrateur d'une ampleur inégalée en France à cette échelle.

[L'îlot de la Mantilla, doté d'un réseau intelligent et hautement performant sur le plan énergétique. Crédits : Montpellier3m]

Le futur quartier Eurêka

Situé sur la commune de Castelnau-le-Lez, le quartier urbain Eurêka, confié à la Société d'équipement de la région de Montpellier (Serm), devrait voir le jour d'ici la fin de cette année. Doté d'une mixité fonctionnelle de logements, de bureaux, de commerces et d'activités, ce quartier, d'une superficie de 39 hectares, offrira des services nouveaux dédiés aux seniors et répondant à la problématique du "bien vieillir". Ses habitants bénéficieront notamment de solutions innovantes dans le domaine de la gestion de l'eau, de la maîtrise de la consommation énergétique ou encore de la gestion de la mobilité.