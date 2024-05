Flamme olympique : un parcours de 80 jours sous haute sécurité

Pour les forces de l'ordre, « les Jeux olympiques commencent le 8 mai avec l'arrivée de la flamme à Marseille », a souligné le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin devant le Sénat, où il était auditionné le 5 mars. Des débuts en fanfare : la cité phocéenne sera le théâtre d'un déploiement exceptionnel avec 5.000 policiers et gendarmes, qui accueilleront le Belem.

Même en mer, à bord du fameux trois-mâts parti d'Athènes (Grèce) le 27 avril, trois militaires en armes sont chargés de veiller sur la torche et ses convoyeurs, en plus des trois gardiens de la flamme, eux-mêmes sélectionnés parmi des policiers, gendarmes, militaires et membres de la protection civile.

Le ciel ? Lui aussi surveillé. Sur le Vieux-Port, des brouilleurs anti-drones seront mis en place, particulièrement lors des festivités prévues le soir, dont un concert de Soprano et d'Alonzo. Le lendemain, plusieurs centaines de policiers municipaux et 700 agents de sécurité privée assisteront les forces de l'ordre, en civil et en tenue, mobilisées tout au long de l'itinéraire.

Autre morceau de bravoure : la traversée de Paris, qui aura lieu à deux reprises, les 14 et 15 juillet puis le 26 juillet, jour de la cérémonie d'ouverture : 1.600 policiers et gendarmes seront dédiés au relais, 150 patrouilles de trois membres colleront à son parcours.

Dispositif de sécurité quotidien

Moins lourd, le dispositif de sécurité quotidien reste spectaculaire. La répétition grandeur nature organisée le 22 mars dans l'Aube en a donné un avant-goût. Chaque jour, en même temps qu'ils applaudiront le passage de la flamme olympique, les spectateurs massés sur les bords de route auront dans leur champ de vision 18 policiers et gendarmes, formant un cordon de sécurité prêt à intercepter quiconque s'approcherait sans autorisation.

En shorts, baskets et chasubles rouges, oreillettes apparentes, les membres de cette « bulle sécuritaire », ainsi qu'elle est désignée, encadreront sans relâche le porteur et sa torche, tendus, concentrés, affichant des mines propres à décourager les importuns. Non loin, le GIGN veillera. Les membres de cette unité d'élite de la gendarmerie seront présents « tout le temps », « à proximité », a prévenu le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Une unité de forces mobiles, composée d'environ 100 agents, prendra place à l'avant et à l'arrière du convoi. Si bien que sur les quatre à cinq cents personnes mobilisées chaque jour pour convoyer la flamme olympique à travers la France, la moitié seront des représentants des forces de l'ordre. Un effectif bien plus fourni qu'envisagé initialement, en raison du contexte international.

De la panne de véhicule à l'attaque nucléaire ou bactériologique

La menace est terroriste, mais pas seulement. Selon Le Figaro, 72 scénarios susceptibles de perturber le relais de la flamme ont été envisagés par le centre de renseignement olympique, basé au ministère de l'Intérieur, de la panne de véhicule (les perturbations les plus probables étant celles liées à la sécurité routière) à l'attaque nucléaire ou bactériologique.

Les forces de l'ordre se tiennent également prêtes à empêcher « toute forme de désordre public », a souligné Gérald Darmanin, évoquant des « sit-in ». Les mouvements contestataires Saccage 2024, Dernière Rénovation ou Les Soulèvements de la Terre sont soupçonnés de vouloir exploiter la médiatisation de l'événement. Lors des Jeux de Pékin (2008) et de Londres (2012), des manifestants y étaient parvenus. En 2022, une étape du Tour de France avait été interrompue en raison de l'intrusion sur la route de militants écologistes. Pour détecter toute complicité, les 11.000 relayeurs sélectionnés ainsi que leurs 1.000 remplaçants ont été soumis à une enquête administrative. « À ce stade, il n'y a pas de velléités de l'ultradroite », a encore précisé Gérald Darmanin.

Les participants au relais de la flamme sont autant « de personnes à coordonner », avait souligné dans l'Aube le président du Comité d'organisation de Paris 2024 (Cojop), Tony Estanguet : « Tout le monde a des oreillettes, des talkie-walkie, des téléphones. Chacun à un rôle très précis ». Drôle d'ambiance pour une fête. Mais, martèle Estanguet, « sans sécurité, elle ne peut pas être belle ».