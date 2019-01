Aadprox, le partenaire administratif des TPE

Le but ? Accompagner les TPE dans la gestion des tâches administratives en leur proposant des prestations sur-mesure, adaptées à leurs problématiques individuelles et cadrées juridiquement.

Les dirigeants se libèrent ainsi de leurs tâches administratives chronophages et gagnent en productivité.

Entretien avec Elliot BERNARD, en charge du développement du réseau Aadprox.

Comment est né le Réseau Aadprox ?

Michel DEHORS et Nicolas LEONEL, co-fondateurs du Réseau Aadprox et experts-comptables de formation, ont de par leur profession et leurs échanges quotidiens avec des chefs d'entreprise, identifié une forte désorganisation des TPE en matière de gestion administrative.

Cette désorganisation aboutit régulièrement sur des problèmes de gestion, des défaillances de trésorerie voire sur des dépôts de bilan.

Après avoir longuement réfléchi sur le sujet, Michel et Nicolas ont eu l'idée de réinventer le métier de secrétaire indépendante en mettant à la disposition des dirigeants de TPE des prestations de services administratifs doublées de l'utilisation d'outils digitaux performants.

J'ai été recruté par Michel et Nicolas afin d'organiser et structurer ce métier en un réseau de professionnels (les Aadprox), leur proposer un back office intégré et déployer ce réseau sur France entière.

En 2016, après deux années de test, le Réseau Aadprox est né !

Quelles prestations fournissent les Aadprox ?

L'Aadprox travaille sous statut d'indépendant ; il accompagne et de conseille les TPE en matière de gestion administrative classique (secrétariat, administration des ventes, relances clients, gestion des achats...) ainsi qu'en terme d'organisation.

Il intervient en moyenne 3 heures par semaine chez son client afin d'être au plus près de son activité et ses problématiques administratives.

Ce regard extérieur lui permet de s'imprégner du quotidien de la TPE qu'il suit. Etant lui-même chef d'entreprise, l'Aadprox a l'opportunité d'entretenir une relation franche et sincère avec son client. Il peut ainsi, grâce au lien de confiance qu'il a su créer avec lui, évoquer sans concessions les dysfonctionnements administratifs constatés et les solutions afférentes.

Plus qu'un assistant administratif classique, l'Aadprox se mue en conseil de premier niveau du chef d'entreprise. Il est le lien entre le dirigeant et ses parties prenantes (expert-comptable, avocat, fournisseurs...)

Concrètement si je fais appel à Aadprox, comment cela se passe ?

Vous pouvez passer directement par notre site internet et trouver l'Aadprox qui est le plus proche de vous. A partir de là, soit vous demandez un devis en ligne, soit vous prenez directement contact avec l'Aadprox afin qu'il vous rencontre, évalue vos besoin et réalise un devis.

Si le devis vous convient, vous allez vous accorder sur les modalités d'intervention. Celles-ci sont définies en fonction de vos besoins et peuvent évoluer dans le temps.

Par exemple pour un client type, l'Aadprox va se déplacer dans les locaux du dirigeant, afin de gérer ses tâches administratives et autres missions préalablement identifiées lors du devis.

Après selon les cas, les modalités d'intervention sont variables, on retrouve également du télétravail, des plages horaires d'intervention plus moins large et fréquentes ( de 3 heures par mois à 6 heures par semaine) qui évoluent également en fonction des besoins actuels du client.

Il n'est pas rare de voir les missions et modalités d'intervention évoluer au fil du temps.

Les prestations que proposent nos Aadprox sont flexibles, sur-mesure et sécurisées. Il n'y a pas d'obligation d'engagement sur la durée.

C'est d'ailleurs ce qui plaît à nos clients : l'Aadprox représente une charge variable qui peut être gérée en fonction des besoins et de la trésorerie de l'entreprise.

Il faut savoir que nos membres bénéficient d'une formation initiale mais aussi continue afin de garantir à nos clients la qualité des prestations administratives réalisées au sein de leur entreprise.

Ces prestations sont également sécurisées par de nombreux éléments : Responsabilité Civile Professionnelle dédiée à cette activité, contrat cadre et conditions générales de ventes destinées à protéger les deux parties.

Quelles sont les retombées pour les TPE qui font appel à Aadprox ?

Déléguer ses tâches administratives chronophages, c'est gagner du temps. Ce temps va être utilisé selon la convenance du chef d'entreprise : se concentrer sur son cœur d'activité pour développer son entreprise (donc son CA), se libérer du temps qu'il va allouer à sa vie personnelle (passer plus de temps en famille ou pour ses loisirs) ou encore un peu des deux.

Dans tous les cas on note surtout une baisse du stress chez le chef d'entreprise occasionné par l'aspect anxiogène des tâches administratives.

Vous m'avez parlé d'outils digitaux, pouvez-vous m'en dire plus

La transition numérique est un véritable enjeu pour les TPE. Actuellement, les entreprises françaises accusent un retard sur ce sujet par rapport à nos voisins européens.

Lorsque nous avons participé à l'évènement « Croissance connectée, les PME contre-attaquent » organisé par le Conseil National du Numérique, nous avons pu réaliser que de nombreuses initiatives locales voyaient le jour pour accompagner les PME dans leur transition numérique.

Or, peu de choses sont faites pour accompagner les TPE. Pourtant celles-ci en auraient bien besoin !

Environ 70% des dirigeants de TPE utilisent encore des logiciels comme Word ou Excel pour gérer leur entreprise (facture, tableaux de bord, gestion...).

Nous sommes convaincus que nos Aadprox ont les outils et les formations nécessaires pour accompagner ces TPE dans leur transition numérique.

Par l'utilisation d'outils digitaux (ERP, GED, CRM) couplés à une assistance administrative de proximité, les TPE peuvent gagner en productivité et renouer avec la croissance.

Aujourd'hui, si on devait faire une photo du Réseau Aadprox, qu'est-ce que cela donnerait ?

Au moment où je vous parle, nous comptons 3 salariés dans nos effectifs au siège. Notre Réseau comprend 32 membres actifs répartis sur la France entière, 10 autres membres seront intégrés d'ici fin février, 300 TPE qui font déjà confiance à Aadprox.

Nos ambitions pour fin 2019 : compter 70 Aadprox et rendre service à plus de 600 chefs d'entreprise.