Assurance-vie : pourquoi faut-il vite faire son rachat ?

Assurance-vie et fonds en euros : pourquoi la lune de miel est-elle terminée ?

Pendant de très nombreuses années, les Français ne juraient que par les contrats d'assurance-vie en fonds euros pour placer leur argent. C'était simple et non-risqué. Cependant, avec la chute des taux d'intérêt, la performance des contrats d'assurance-vie en fonds euros a chuté pour devenir inférieure à l'inflation. Aussi, pourquoi continuer à épargner sur un contrat d'assurance-vie en fonds euros ? Pourquoi faut-il commencer à penser à faire un rachat de son assurance-vie en fonds en euros ?

Comme le regrette Véronique Baron, l'une des associés-fondateurs de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com), le premier réseau d'épargne digitale français :

« Nos compatriotes n'ont pas encore intériorisé le fait que placer son argent dans un contrat d'assurance-vie en fonds euros, c'est perdre du pouvoir d'achat. Ce n'est cependant pas le cas des investisseurs qui nous contactent au 01.44.56.00.23. Ces derniers préfèrent acheter des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). »

Assurance-vie : pourquoi racheter son fonds euros pour des SCPI ?

Contrairement aux contrats d'assurance-vie en fonds euros, les SCPI de rendement rapportent. Les meilleures SCPI de rendement délivrent en effet autour de 6 % de rendement annuel à leurs associés porteurs de parts. Cette performance permet aux investisseurs d'augmenter leur pouvoir d'achat.

Il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste de l'immobilier pour investir en SCPI de rendement puisque tout le travail est effectué par les sociétés de gestion qui ont créé les SCPI. Les SCPI sont des produits d'épargne mutualisés permettant d'investir à la fois en immobilier d'entreprise et en immobilier résidentiel.

Ainsi les SCPI investissent de façon très diversifiée sur plusieurs secteurs d'activité.

Les SCPI achètent à la fois des immeubles en France mais également en Europe, notamment en zone euro. Les SCPI européennes font actuellement partie des meilleures SCPI puisque les dividendes qu'elles versent ne sont pas assujettis aux prélèvements sociaux pour les loyers versés en dehors de nos frontières.

Les SCPI de rendement peuvent aussi être achetées à crédit afin de profiter d'un effet de levier et augmenter plus rapidement son patrimoine. Cela n'est bien évidemment pas le cas des contrats d'assurance-vie en fonds euros qui ne peuvent être souscrits qu'au comptant.

Placer son argent dans des SCPI offre donc de multiples opportunités, tant en termes de diversification qu'en termes de stabilité. C'est pour cela que de plus en plus d'investisseurs effectuent des retraits de leurs contrats d'assurance-vie en fonds euros ou demandent des avances à leurs banques ou à leurs compagnies d'assurance.

Sur quelles SCPI faut-il placer l'argent d'un rachat d'assurance-vie ?

Outre les SCPI européennes précitées, les SCPI thématiques sont très porteuses. C'est notamment le cas des SCPI logistiques, telle la SCPI Activimmo, gérée par Alderan, qui font profiter leurs souscripteurs de l'essor inexorable du e-commerce.

C'est aussi le cas des SCPI santé, notamment la SCPI Pierval Santé, gérée par Euryale Asset Management. L'immobilier de la santé est de plus en plus plébiscité par les investisseurs en raison notamment de sa résilience et de la durée des baux qui est la plus longue de l'immobilier d'entreprise.

Il existe aussi une catégorie de SCPI très utile lorsqu'on ne sait pas sur quelle typologie d'actifs investir : les SCPI diversifiées. Pour ce qui concerne les SCPI France, la SCPI Vendôme Régions, gérée par Norma Capital, est une SCPI diversifiée emblématique puisqu'elle réunit à la fois dans son parc des bureaux, des murs de commerces et de l'immobilier logistique.

Comment faire pour choisir ses SCPI avec l'argent récupéré des fonds en euros ?

Le nombre de SCPI de rendement et celui des sociétés de gestion étant de plus en plus conséquent, le mieux est de demander conseil à des spécialistes des SCPI. Non-contents de distribuer toutes les SCPI du marché, ces consultants offrent à leurs clients des services appréciables et gratuits tout en ne faisant pas payer leurs parts plus chers.

Comme le confirme Théo Darroman, manager au sein de La Centrale des SCPI :

« Nous réalisons pour nos clients, petits ou gros, des portefeuilles sur-mesure avec un suivi particulier. Nous leur offrons ainsi une aide pour remplir leur déclaration d'impôt, et une ligne téléphonique dédiée afin de répondre à toutes leurs questions et de leur proposer de nouvelles SCPI de rendement répondant à nos critères d'évaluation. »

Placer son argent sur un contrat d'assurance-vie en fonds euros conduit inexorablement à perdre du pouvoir d'achat et ce n'est pas ce que recherchent les épargnants. Ce qu'ils recherchent, c'est diversifier leur épargne dans des produits solides comme l'immobilier et notamment les SCPI de rendement qui peuvent être acquises avec une mise de fonds réduite.

Cependant, avant d'acheter telle ou telle SCPI de rendement, il faut absolument se faire conseiller par des spécialistes des SCPI, comme ceux de La Centrale des SCPI (01.44.56.00.23), le premier comparateur SCPI du marché. Leur expérience n'est plus à démontrer après dix ans d'activité.

Les contrats d'assurance-vie en fonds euros ne sont plus le pilier d'un patrimoine en raison de leurs performances très décevantes. Leurs perspectives, à l'aune de l'augmentation importante de l'inflation, sont très sombres. Ce n'est pas le cas des SCPI de rendement qui continueront de rapporter jusqu'à 6 % nets par an et qui sont le choix patrimonial des investisseurs avertis. Il est donc plus que jamais temps pour effectuer un rachat de son assurance-vie en fonds en euros pour mieux employer son argent.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=CCKkllIYryc

Avertissements

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.