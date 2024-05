Comment l'IA transforme-t-elle le monde juridique ?

L'impact sur la recherche juridique

L'IA juridique est un atout majeur pour faciliter la recherche juridique. Cette dernière nécessite, en effet, un examen approfondi de sources fiables que sont les lois, les doctrines, les jurisprudences, les contrats, etc. Il s'agit d'un travail fastidieux et complexe du fait de l'étendue des données et des sources et de la rigueur qu'il impose. C'est là que l'utilisation de l'IA prend tout son sens, puisqu'elle va simplifier le processus tout en le rendant plus rapide et plus efficace.

L'utilisation de l'IA dans le secteur juridique n'est pas nouvelle, mais elle a bénéficié depuis quelque temps d'avancées technologiques notables couplées à un meilleur accès aux données. Cela s'explique par une nouvelle logique de programmation qui ne se base plus sur des règles, mais sur des modèles d'apprentissages automatiques capables de s'auto-améliorer à partir des informations analysées. L'IA est également devenue plus accessible grâce à des logiciels et à des outils en ligne spécifiques offrant aux juristes des solutions personnalisées.

L'intégration de l'IA au monde juridique s'est faite grâce à deux technologies majeures :

Le Traitement du Langage Naturel (ou TALN) qui facilite la compréhension et la production de textes par l'IA grâce à des systèmes d'analyse syntaxique ou de traduction automatique.

La Recherche d'Information (ou RI) qui permet d'analyser et de catégoriser les données pertinentes.

Le TALN et la RI permettent d'effectuer des tâches complexes telles que la jurisprudence prédictive ou la classification sémantique.

L'impact sur la prise de décision

L'IA a également un impact important sur la prise de décision juridique. Elle donne, en effet, accès à des outils performants de surveillance, d'analyse et de conseil aux professionnels du secteur. Elle les accompagne par ailleurs pour évaluer les risques, respecter les obligations et améliorer les stratégies ainsi que dans la protection des droits. À noter cependant que pour des raisons éthiques évidentes, l'utilisation de l'IA doit être régulée et surveillée de manière constante.

Le TALN et les techniques de recherche d'information intégrés dans l'IA aident les juristes à analyser les affaires et les verdicts déjà existants. Cela leur permet d'extraire, de comparer et de synthétiser des informations majeures. Il leur est aussi plus facile de déceler les tendances, les correspondances et les irrégularités afin de construire des dossiers plus solides.

Enfin, l'IA aide à contrôler les modifications des lois en temps réel. Elle est, en effet, capable d'identifier et d'interpréter les changements et d'effectuer les mises à jour. Elle peut aussi bien sûr alerter sur les implications et les risques liés à ces changements.

Utilisation de l'IA : quel est l'avenir du travail juridique ?

Bien plus qu'un simple outil, l'intelligence artificielle est en train de transformer fondamentalement le secteur juridique. Elle crée, en effet, de nouveaux contenus et permet à des services et professions inédits de voir le jour. L'expertise humaine reste cependant incontournable pour veiller à ce que la qualité, l'équité et l'éthique soient assurées. Pour les professionnels du secteur, il est donc primordial de s'adapter, d'innover et de se former en continu.