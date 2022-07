Devenir propriétaire immobilier dans le metaverse avec Metaverse Immobilier

Faciliter l'acquisition de propriétés immobilières virtuelles

Metaverse Immobilier œuvre à faciliter l'acquisition de propriétés virtuelles, sur quasiment le même modèle que les agences immobilières classiques, à la différence que l'entreprise agit exclusivement sur le metavers. Grâce à une suite de services pensés pour l'immobilier virtuel, Metaverse Immobilier accompagne ses clients dans l'achat de biens sur le Web3. Des services fournis par des agents experts en immobilier, blockchain et NFT (jetons non fongibles).

Outre l'acquisition immobilière, Metaverse Immobilier fournit une multitude d'autres services liés au metaverses à ses clients, notamment le développement immobilier, le développement du district metaverses et d'autres services connexes :

Achat et vente de biens immobiliers virtuels à travers les metavers ;

Aménagement de terrains virtuels ;

Conseil de niveau expert pour tous les principaux metavers ;

Trouver une location dans les metavers pour répondre à tous les besoins ;

Gestion locative de biens immobiliers existants ;

Marketing et publicité de votre entreprise dans le metavers.

Lorsqu'un client souhaite acheter une propriété virtuelle sur le metaverse, il suffit de consulter le projet qui lui convient, trouver l'offre qui répond le mieux à ses critères d'investissement et gérer les étapes d'achat. En matière de vente, Metaverse Immobilier s'occupe de l'estimation de la propriété, mais aussi de la publicité et de la vente sur le marché, et vous accompagne pas à pas jusqu'à la finalisation de la transaction. Enfin, Metaverse Immobilier offre également des services de conseil en immobilier virtuel. Grâce à une analyse pertinente du marché, l'entreprise est en mesure de vous aider à établir et à atteindre vos objectifs personnels, libérant ainsi tout le potentiel de votre propriété.

Metaverse immobilier, un marché en pleine effervescence

Adidas, Gucci, Carrefour, Axa... aujourd'hui, les plus grandes marques mondiales sont présentes sur les différents metavers qui existent. Ce n'est pas vraiment une surprise, l'immobilier dans le metaverse fascine, dans le sens où on s'attend à ce qu'il prenne la place des réseaux sociaux dans un futur pas si lointain qu'on l'imaginait après l'annonce du changement de nom de Facebook en Meta par Mark Zuckerberg.

Entreprises, personnalités, célébrités... tout le monde cherche à se positionner sur ces espaces virtuels, notamment en investissant dans l'immobilier. Quand bien même l'idée de dépenser d'importantes sommes d'argent (allant jusqu'à plusieurs millions d'euros) pour acquérir un bien immobilier virtuel puisse sembler insensée, il ne faut pas perdre de vue que les metavers sont la prochaine révolution numérique. En tant que tels, ils attirent aujourd'hui des investisseurs avertis, au premier rang desquels le cabinet de conseil Price Waterhouse Coopers, l'un des derniers à faire son entrée dans The Sandbox, l'une des plateformes sur lesquelles travaille Metaverse immobilier. Bien que le montant de la transaction n'ait pas été divulguée, plusieurs experts du domaine estiment qu'il est considérable. Autre exemple prouvant la montée en puissance de l'immobilier virtuel : le célèbre rappeur américain Snoop Dogg, qui vient de revendre un terrain à Snoopverse, le monde virtuel qu'il a développé dans The Sandbox, pour la coquette somme de 450 000 dollars.

Decentraland et The Sandbox, plateformes de prédilection de Metaverse Immobilier

Metaverse Immobilier intervient principalement sur Decentraland et The Sandbox, deux metaverses qui, avec Somnium et Cryptovoxels, s'accaparent environ 270 000 terrains, avec un volume de vente estimé à plus de 455 millions d'euros en 2021. Cela dit, c'est la plateforme The Sandbox qui sort du lot, totalisant près de 60 % de parts de marché. Un engouement qui a un prix, puisque les tarifs sur ce metavers ont été multiplié par près de 300 entre 2019 et 2022. Heureusement, les rendements suivent...

Au-delà des rendements espérés, c'est surtout la quantité de terrains disponibles qui explique l'augmentation constante des prix de l'immobilier sur les metavers. Si The Sandbox compte 160 000 parcelles disponibles, Decentraland n'en offre « que » 90 000. Il y a aussi un autre facteur de poids qui justifie les tarifs pratiqués actuellement : la croissance du marché du metavers ! Estimé à près de 50 milliards de dollars en 2020, il pourrait passer à environ 830 milliards de dollars à l'horizon 2028, soit une multiplication par plus de 16 en l'espace de seulement 8 ans.

De plus, l'immobilier virtuel répond aux mêmes canons de l'immobilier « réel », notamment au niveau de la corrélation qui existe entre les prix et les zones d'implantation. Comme dans la « vraie » vie, ces dernières ont une incidence directe sur les tarifs. Le prix est également influencé par la « qualité » des voisins. Par exemple, si le prix moyen d'une parcelle sur The Sandbox est d'environ 11 000 dollars, les prix grimpent à plus de 400 000 dollars pour les terrains situés à côté de l'espace virtuel de Snoop Dogg !

Prendre part au nouveau monde qui se dessine

C'est tout l'objet de Metaverse Immobilier : aider ses clients à se positionner sur le monde « naissant » des metavers. Un monde qui n'est pas à proprement parler à ses premiers balbutiements, mais dont le potentiel de croissance reste considérable. Rappelons, au risque de nous répéter, que le marché est appelé à dépasser le cap des 800 milliards dollars d'ici 2028.

D'autant plus que le marché tire parti d'un concept économique connu sous le nom de « valeur de rareté », qui permet d'assurer la valeur de l'immobilier virtuel en limitant l'offre disponible. Rappelons encore une fois que Decentraland, l'un des principaux metavers immobiliers, ne dispose que de 90 000 terrains de 15,5 m sur 15,5 m. Sans surprise, la rareté des parcelles disponibles pousse la valeur de l'immobilier virtuel vers le haut, comme en témoignent de nombreuses transactions réalisées sur les metaverses. Par exemple, un fonds d'investissement immobilier numérique a dépensé la coquette somme de 900 000 dollars pour s'offrir un terrain sur Decentraland en juin 2021, soit l'une des acquisitions NFT les plus chères de l'histoire de ce metaverse. Mais c'est sans compter les 2,4 millions de dollars déboursés pour l'achat de 116 parcelles de terrains sur le même metavers.

Vers une économie pleinement fonctionnelle sur le metavers

Pourquoi acheter un bien immobilier virtuel sur le metavers ? La question a le mérite d'être posée... Si le concept semble être saugrenu (après tout, pourquoi acheter un bien immobilier virtuel alors qu'on peut débourser la même somme pour jouir d'un bien physique ?!), il n'en reste pas moins prometteur, preuve en est l'engouement des marques mondiales, mais aussi des particuliers, pour ce type d'acquisition, souvent à des montants records.

Pourquoi donc les particuliers et les marques achètent-ils des parcelles sur les metaverses ? Au-delà des incitations financières, acheter une propriété virtuelle équivaut à s'offrir un « pied-à-terre » dans un espace économique pleinement fonctionnel en devenir. En outre, cela vous offre des possibilités multiples... Et puis rappelons qu'il soufflait le même vent d'incertitude et de scepticisme sur le potentiel du web, puis sur celui des réseaux sociaux... Aujourd'hui, les experts sont d'avis que le metaverse est LA prochaine révolution technologique en marche. Une révolution qui prendra la forme d'une économie autonome et fonctionnelle à moyen terme, prenant la même importance dans nos vies quotidiennes que les réseaux sociaux.

Et c'est précisément pour ces raisons que Metaverse Immobilier a tôt fait de se positionner sur ce marché à l'énorme potentiel. Objectif : vous aider à en tirer pleinement parti, dès aujourd'hui !