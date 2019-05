Entreprises et appareils informatiques : comment les garder en sécurité et efficaces ?

Se protéger contre les virus informatiques

Les premières choses frauduleuses qui peuvent affecter nos informations personnelles et professionnelles, ce sont le malware et le virus informatique. Lorsqu'un logiciel malveillant est téléchargé sur un ordinateur sans que son utilisateur s'en rende compte, celui-ci peut alors surveiller l'activité de l'utilisateur tel un espion technique. Il peut également faire son chemin dans les données et accéder à des données personnelles ou confidentielles tout en créant des failles ouvertes dans des réseaux informatiques. Ce genre d'attaque a des répercussions à grande échelle et constitue une véritable atteinte à la sécurité des données. Certains logiciels malveillants plus sophistiqués peuvent être exécutés en grande partie sans même être détectés.

Pendant longtemps, il a été dit que les ordinateurs Mac ne pouvaient pas être touchés par les virus informatiques. Mais ce n'est plus le cas et désormais il faut utiliser un antivirus pour Mac afin d'écarter tout danger. La protection de vos appareils Mac contre les logiciels malveillants et les virus devrait être une priorité absolue en ce qui concerne la maintenance de votre protocole de sécurité. Les pare-feux et les mises à jour automatiques sont également des tactiques sensées pour protéger les appareils informatiques contre les logiciels malveillants et les virus.

Former les employés à la vigilance

Certaines entreprises peuvent dépenser beaucoup d'argent pour protéger leurs données. Les données non sécurisées dans les appareils, les réseaux et les serveurs sont vulnérables au piratage physique et numérique.

Il faut également éduquer les employés des entreprises à une conscience informatique. Cela consiste à éviter de faire certaines choses dangereuses et à promouvoir un comportement responsable. Par exemple, les mots de passe médiocres et le téléchargement involontaire de logiciels malveillants sont la porte ouverte à la cybercriminalité. Des pirates informatiques peuvent facilement exploiter ces failles et entrer dans le système informatique si les utilisateurs de ce dernier ne sont pas assez vigilants. De même, pour protéger votre ordinateur, faites régulièrement un nettoyage du pc. En tant qu'utilisateur d'Internet, vous avez un devoir envers votre entreprise : la protéger des menaces physiques et numériques. Cela exige une vigilance constante, une formation et des logiciels de sécurité à jour.

Certains pirates vont jusqu'à s'emparer de comptes de messagerie d'entreprise. Ils créent des faux comptes qui ont l'air légitimement légitimes et se font ainsi passer pour des hauts fonctionnaires ou des professionnels au sein de l'entreprise afin de demander des informations aux employés.

Il est donc extrêmement important que tous les employés respectent un protocole strict pour l'envoi, la réception et le stockage des dossiers. Une bonne règle de base ? En cas de doute, décrochez toujours le téléphone et appelez la personne qui demande les données plutôt que de répondre ou de cliquer sur des liens qui semblent suspects.