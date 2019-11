Il nous faut plus d'arbres ! Et nous en avons besoin maintenant !

L'année dernière, le secteur des énergies renouvelables a franchi une série d'étapes importantes :

Les sources d'énergie verte (biomasse, vent, vagues et soleil) sont maintenant moins chères que les combustibles fossiles

Le charbon, le pétrole et le nucléaire ont fourni moins de la moitié

Pour la première fois dans l'histoire

Aux États-Unis, le nombre de personnes employées dans la production d'énergie solaire dépasse le nombre de personnes employées dans la production de combustibles fossiles.

Le secteur de l'économie de l'énergie verte qui connaît la croissance la plus rapide est le marché de la biomasse où le bois et d'autres substances sont convertis en biocarburant. Mais Mazzagatti, qui travaille dans l'industrie pétrolière mais blogue plus largement sur les questions énergétiques, soutient que le secteur de l'énergie verte doit tirer des leçons de l'industrie pétrolière : "Il y a une nouvelle inégalité énergétique qui se développe en Europe où les régions méridionales les plus pauvres d'Europe du Sud et du Royaume-Uni accusent un retard rapide par rapport à l'Europe du Nord dans la culture d'arbres destinés à la production de biocarburants". L'énergie verte doit faire attention à l'approvisionnement en amont de la biomasse, tout comme l'industrie pétrolière a appris à le faire avec succès depuis si longtemps. Mais le secteur des énergies renouvelables est libre de produire de la biomasse où qu'il se trouve et il n'est pas lié aux champs de pétrole et aux plaques de fracturation de l'ancienne industrie.

Le bois est l'un des principales sources de biocarburants, qui est un élément stratégique vital dans le secteur de l'énergie verte et dans la lutte mondiale contre le changement climatique. Pendant que les arbres poussent, selon le WWF, ils procurent de multiples avantages environnementaux et lorsqu'ils sont coupés, ils deviennent une ressource pour produire de l'énergie. Comme l'a dit Jim Robbins, auteur du livre The Man who planted trees : "Les arbres sont en première ligne de notre climat changeant... il est temps d'y prêter attention."

Pieter Johannes Verkerk et son équipe ont récemment terminé une étude importante sur les forêts d'Europe. Dans l'analogie de Mazzagatti avec l'industrie pétrolière, ils ont effectué une étude sismique des gisements existants disponibles pour la production de biomasse. Les résultats devraient donner aux décideurs politiques une pause pour réfléchir et aux investisseurs une opportunité de profit.

La production mondiale annuelle de bois s'élève à environ 3,7 milliards de m3 par an, mais l'étude montre que "la production de bois n'est pas répartie équitablement entre les paysages forestiers et est souvent concentrée dans des régions particuliers". Ils estiment que la biomasse forestière totale disponible varie entre 357 et 551 teragrammes de matière sèche par an. Chaque teragramme équivaut à 1 000 000 000 000 kilogrammes. Le sud de l'Europe et le Royaume-Uni connaissent une dangereuse pénurie de forêts utilisées pour la production et des changements politiques urgents sont nécessaires pour accroître la répartition des forêts.

Le rapport, publié dans le Journal of Forest Ecosystems, dresse la carte de la répartition des forêts dans 39 pays européens. Les résultats ont montré que la répartition des forêts était fortement concentrée en Europe du Nord (sud de la Finlande et de la Suède, Estonie et Lettonie), en Europe centrale (Autriche, République tchèque et sud de l'Allemagne), en Slovenie et au Portugal. La différence fondamentale entre la production d'arbres et la production de combustibles fossiles est, bien sûr, le choix. Parmi les énergies renouvelables, seules la terre et l'eau sont les principales exigences pour la production d'arbres. La production peut être localisée n'importe où ces deux éléments peuvent être fournis. Les parcs éoliens ne peuvent être construits que s'il y a suffisamment de vent, de vagues là où il y a un mouvement de marée de l'eau et de soleil là où il y a suffisamment de lumière du jour. Il y a une plus grande flexibilité pour la production d'arbres, mais surtout si l'on veut maximiser les avantages environnementaux de la production de biocarburants, alors les arbres cultivés localement devraient être convertis en biocarburants disponibles localement. Cela permet d'éviter des frais d'emballage et de transport coûteux. Elle génère également des emplois locaux et des avantages économiques.

La principale différence entre la biomasse et le pétrole est qu'il n'est pas nécessaire qu'il y a la même concentration de l'offre simplement là où la source d'énergie se trouve avec toutes les conséquences géopolitiques de cette concentration du pouvoir. "En tant qu'expert de l'industrie pétrolière, je considère le secteur de l'énergie verte comme un avenir dans lequel l'énergie produite peut être distribuée et localisée pour un bénéfice économique beaucoup plus large. Les investisseurs doivent prendre note et financer la production d'arbres partout où l'espace le permet."